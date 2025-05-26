путін прийняв главу МЗС Туреччини. Говорили про війну в Україні
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорювалися зусилля з припинення війни між росією та Україною та питання економіки.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан був прийнятий російським диктатором володимиром путіним. Як повідомляє Anadolu, обговорювалися нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і росією, передає УНН.
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Як пише видання, згідно з інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, президент Путін прийняв главу МЗС Туреччини Хакана Фідана, який перебуває з візитом у росії.
Зустріч почалася о 19.30 за місцевим часом і тривала близько 1 години.
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У зустрічі також брав участь міністр закордонних справ росії сергій лавров.
У ході зустрічі обговорювалися нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і росією, а також розвиток подій після переговорів, що відбулися 16 травня в Стамбулі.
Сторони також обмінялися думками з питань в галузі економіки та енергетики.
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