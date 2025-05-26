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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Financial Times

путін прийняв главу МЗС Туреччини. Говорили про війну в Україні

Київ • УНН

 • 858 перегляди

російський диктатор володимир путін зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорювалися зусилля з припинення війни між росією та Україною та питання економіки.

путін прийняв главу МЗС Туреччини. Говорили про війну в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан був прийнятий російським диктатором володимиром путіним. Як повідомляє Anadolu, обговорювалися нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і росією, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, згідно з інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, президент Путін прийняв главу МЗС Туреччини Хакана Фідана, який перебуває з візитом у росії.

Зустріч почалася о 19.30 за місцевим часом і тривала близько 1 години.

путін і його оточення не планують завершувати війну, готують нові наступи - Зеленський 26.05.2025, 21:27 • 1482 перегляди

У зустрічі також брав участь міністр закордонних справ росії сергій лавров.

У ході зустрічі обговорювалися нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і росією, а також розвиток подій після переговорів, що відбулися 16 травня в Стамбулі.

Сторони також обмінялися думками з питань в галузі економіки та енергетики.

Україна сподівається, що наступна зустріч з делегацією рф відбудуться якнайшвидше26.05.2025, 16:40 • 1338 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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