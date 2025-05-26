Україна сподівається, що наступна зустріч з делегацією рф відбудуться якнайшвидше

Київ очікує на російське бачення припинення вогню й поділиться своїм. Також Україна сподівається, що справа зрушить з мертвої точки й наступна зустріч з російською делегацією відбудуться якнайшвидше. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Libération, передає УНН.

На запитання, в чому полягатиме наступна дискусія з росіянами, Сибіга відповів: "Ми тепер чекаємо на їхнє бачення припинення вогню і поділимося з ними своїм. Це, безперечно, буде однією з головних тем обговорення на наступній зустрічі делегацій, які побували в Туреччині. Ми сподіваємося, що справа зрушить з мертвої точки і що ці зустрічі відбудуться якнайшвидше".

Робота над російським проєктом меморандуму триває, його поки що не передали Україні - пєсков

Також Сибіга прокоментував шанси зустрічі російського диктатора володимира путіна з Президентом України Володимиром Зеленським.

В інтервю зазначили, що російська пропаганда давно повторює, що Зеленський — "нелегітимний" президент. Особиста зустріч з ним зруйнувала б їхній власний наратив.

росія завжди використовує псевдоаргументи, коли не може запропонувати нічого конкретного. Це повна нісенітниця. Ми готові обговорювати шляхи припинення цієї війни в будь-якому форматі. Ми дуже хочемо припинити її цього року. Тому дуже важливо продовжувати тиснути на росію, як з нашими європейськими союзниками, так і зі Сполученими Штатами Америки. Я хотів би згадати тут законопроект сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій - сказав Сибіга.

На уточнююче запитання, якщо Трамп вийде з переговорів, чи зможе Конгрес ухвалити цей законопроект, Сибіга відповів: "США — демократична країна, і Конгрес має потужний голос. Цей законопроект вже користується значною підтримкою, приблизно 80 голосами, що означає, що він може подолати президентське вето. Конгрес може відігравати свою роль у просуванні демократії та безпеки. Досягнення справедливого та міцного миру в Україні також відповідає національним інтересам Сполучених Штатів".

Законопроєкт про санкції США проти росії вже підтримали понад 80 сенаторів

Доповнення

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що "поки що" щодо продовження переговорного процесу з Україною і щодо місця проведення переговорів "розуміння немає".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Україна досі зацікавлена в проведенні зустрічі з росією щодо переговорів про припинення вогню у Ватикані.

Bloomberg повідомляло, що лідери США та Європи покладають надії на Ватикан щодо залучення росії та України до мирних переговорів, однак кремль не зацікавлений у зміні майданчика і очікує, що переговори технічного рівня відновляться в Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює, щоб технічна зустріч з росіянами відбулася якомога швидше, адже український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.