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Financial Times

Україна сподівається, що наступна зустріч з делегацією рф відбудуться якнайшвидше

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Київ очікує на пропозиції Москви щодо припинення вогню та поділиться своїми. Україна сподівається, що переговори зрушать з мертвої точки найближчим часом.

Україна сподівається, що наступна зустріч з делегацією рф відбудуться якнайшвидше

Київ очікує на російське бачення припинення вогню й поділиться своїм. Також Україна сподівається, що справа зрушить з мертвої точки й наступна зустріч з російською делегацією відбудуться якнайшвидше. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Libération, передає УНН.

На запитання, в чому полягатиме наступна дискусія з росіянами, Сибіга відповів: "Ми тепер чекаємо на їхнє бачення припинення вогню і поділимося з ними своїм. Це, безперечно, буде однією з головних тем обговорення на наступній зустрічі делегацій, які побували в Туреччині. Ми сподіваємося, що справа зрушить з мертвої точки і що ці зустрічі відбудуться якнайшвидше".

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Також Сибіга прокоментував шанси зустрічі російського диктатора володимира путіна з Президентом України Володимиром Зеленським.

В інтервю зазначили, що російська пропаганда давно повторює, що Зеленський — "нелегітимний" президент. Особиста зустріч з ним зруйнувала б їхній власний наратив.

росія завжди використовує псевдоаргументи, коли не може запропонувати нічого конкретного. Це повна нісенітниця. Ми готові обговорювати шляхи припинення цієї війни в будь-якому форматі. Ми дуже хочемо припинити її цього року. Тому дуже важливо продовжувати тиснути на росію, як з нашими європейськими союзниками, так і зі Сполученими Штатами Америки. Я хотів би згадати тут законопроект сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій 

- сказав Сибіга.

На уточнююче запитання, якщо Трамп вийде з переговорів, чи зможе Конгрес ухвалити цей законопроект, Сибіга відповів: "США — демократична країна, і Конгрес має потужний голос. Цей законопроект вже користується значною підтримкою, приблизно 80 голосами, що означає, що він може подолати президентське вето. Конгрес може відігравати свою роль у просуванні демократії та безпеки. Досягнення справедливого та міцного миру в Україні також відповідає національним інтересам Сполучених Штатів".

Законопроєкт про санкції США проти росії вже підтримали понад 80 сенаторів21.05.25, 23:31 • 21503 перегляди

Доповнення

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що "поки що" щодо продовження переговорного процесу з Україною і щодо місця проведення переговорів "розуміння немає".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Україна досі зацікавлена в проведенні зустрічі з росією щодо переговорів про припинення вогню у Ватикані.

Bloomberg повідомляло, що лідери США та Європи покладають надії на Ватикан щодо залучення росії та України до мирних переговорів, однак кремль не зацікавлений у зміні майданчика і очікує, що переговори технічного рівня відновляться в Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює, щоб технічна зустріч з росіянами відбулася якомога швидше, адже український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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