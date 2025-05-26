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Financial Times

Робота над російським проєктом меморандуму триває, його поки що не передали Україні - пєсков

Київ • УНН

 • 892 перегляди

У кремлі повідомили, що робота над проєктом меморандуму про припинення вогню з Україною триває. Документ ще не передано, оскільки потребує ретельної підготовки.

Робота над російським проєктом меморандуму триває, його поки що не передали Україні - пєсков

У кремлі заявили, що робота над російським проєктом меморандуму щодо умов припинення вогню триває, його ще не передали Україні. Про це заявив прессекретар кремля дмитро пєсков, передає УНН.

Деталі

У кремлі прокоментували готовність меморандуму щодо умов припинення вогню.

Російський проєкт меморандуму поки не переданий. Робота триває. Це проєкт серйозного документа, який вимагає ретельного вивіряння та підготовки 

- заявив пєсков росЗМІ.

Доповнення

російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум з визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

пєсков заявляв, що точних термінів підготовки меморандуму щодо врегулювання з Україною немає.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що меморандум про мир між Україною та росією передбачатиме припинення вогню.

22 травня повідомлялося, що директор правового департаменту мзс рф Максим Мусіхін заявив, що народ України має обрати нове керівництво для підписання меморандуму з рф, голова Верховної Ради юридично може не підійти на роль підписанта.

Анна Мурашко

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