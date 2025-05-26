В кремле заявили, что работа над российским проектом меморандума по условиям прекращения огня продолжается, его еще не передали Украине. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН.

Детали

В кремле прокомментировали готовность меморандума по условиям прекращения огня.

Российский проект меморандума пока не передан. Работа продолжается. Это проект серьезного документа требует тщательной выверки и подготовки - заявил песков росСМИ.

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российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

песков заявлял, что точных сроков подготовки меморандума по урегулированию с Украиной нет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня.

22 мая сообщалось, что директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что народ Украины должен избрать новое руководство для подписания меморандума с рф, председатель Верховной Рады юридически может не подойти на роль подписанта.