Сроков подготовки меморандума между Украиной и рф "нет и быть не может" - песков
Киев • УНН
Спикер путина заявил, что сроков подготовки меморандума между Украиной и россией нет. Он добавил, что проект меморандума будет формулироваться обеими сторонами, "будет вырабатываться единый текст".
Точных сроков подготовки меморандума по урегулированию с Украиной нет. Об этом сообщил спикер российского диктатора путина дмитрий песков, информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По его словам, таких сроков "нет и быть не может". При этом проект меморандума будет формулироваться рф и Украиной, и "будет вырабатываться единый текст".
Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях
Переговоры Украины и рф: кремль должен признать легитимность Зеленского – ISW20.05.25, 02:23 • 472 просмотра
Он также сообщил, что во время телефонного разговора путина с президентом США Дональдом Трампом поднималась тема возможного прямого контакта российского диктатора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Контакты между рф и Украиной сейчас воссозданы и продолжаются
Кроме того, спикер путина отметил, что кремль знает о предложении Ватикана принять переговоры рф и Украины, "но решение пока что не принималось".
Напомним
Накануне российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, после чего будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. При этом меморандум, по его словам, должен включать норму, которая будет предусматривать прекращение огня.
Трамп и путин не говорили о дедлайне для прекращения огня в Украине - ушаков19.05.25, 21:37 • 2972 просмотра