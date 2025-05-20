Точных сроков подготовки меморандума по урегулированию с Украиной нет. Об этом сообщил спикер российского диктатора путина дмитрий песков, информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По его словам, таких сроков "нет и быть не может". При этом проект меморандума будет формулироваться рф и Украиной, и "будет вырабатываться единый текст".

Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях - сказал песков.

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Он также сообщил, что во время телефонного разговора путина с президентом США Дональдом Трампом поднималась тема возможного прямого контакта российского диктатора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контакты между рф и Украиной сейчас воссозданы и продолжаются - рассказал песков.

Кроме того, спикер путина отметил, что кремль знает о предложении Ватикана принять переговоры рф и Украины, "но решение пока что не принималось".

Напомним

Накануне российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, после чего будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. При этом меморандум, по его словам, должен включать норму, которая будет предусматривать прекращение огня.

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