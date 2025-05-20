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Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский
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Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

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Сроков подготовки меморандума между Украиной и рф "нет и быть не может" - песков

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Спикер путина заявил, что сроков подготовки меморандума между Украиной и россией нет. Он добавил, что проект меморандума будет формулироваться обеими сторонами, "будет вырабатываться единый текст".

Сроков подготовки меморандума между Украиной и рф "нет и быть не может" - песков

Точных сроков подготовки меморандума по урегулированию с Украиной нет. Об этом сообщил спикер российского диктатора путина дмитрий песков, информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По его словам, таких сроков "нет и быть не может". При этом проект меморандума будет формулироваться рф и Украиной, и "будет вырабатываться единый текст".

Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях

- сказал песков.

Переговоры Украины и рф: кремль должен признать легитимность Зеленского – ISW20.05.25, 02:23 • 472 просмотра

Он также сообщил, что во время телефонного разговора путина с президентом США Дональдом Трампом поднималась тема возможного прямого контакта российского диктатора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контакты между рф и Украиной сейчас воссозданы и продолжаются

- рассказал песков.

Кроме того, спикер путина отметил, что кремль знает о предложении Ватикана принять переговоры рф и Украины, "но решение пока что не принималось".

Напомним

Накануне российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, после чего будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. При этом меморандум, по его словам, должен включать норму, которая будет предусматривать прекращение огня.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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