Термінів підготовки меморандуму між Україною та рф "немає і бути не може" - пєсков

Точних термінів підготовки меморандуму щодо врегулювання з Україною немає. Про це повідомив спікер російського диктатора путіна дмитро пєсков, інформує УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За його словами, таких термінів "немає і бути не може". При цьому проєкт меморандуму формулюватиметься рф та Україною, і "вироблятиметься єдиний текст".

Зрозуміло, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але, зрозуміло, весь диявол криється в деталях - сказав пєсков.

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Він також повідомив, що під час телефонної розмови путіна з президентом США Дональдом Трампом піднімалася тема можливого прямого контакту російського диктатора з Президентом України Володимиром Зеленським.

Контакти між рф та Україною зараз відтворені та продовжуються - розповів пєсков.

Крім того, спікер путіна зазначив, що кремль знає про пропозицію Ватикану прийняти переговори рф та України, "але рішення поки що не приймалося".

Нагадаємо

Напередодні російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія та Україна можуть підписати меморандум, після чого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни. При цьому меморандум, за його словами, має включати норму, яка передбачатиме припинення вогню.

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