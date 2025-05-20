Переговори України та рф: кремль має визнати легітимність Зеленського - ISW

росія повинна чітко визнати легітимність українського президента, уряду та Конституції, а також суверенітет України, щоб брати участь у змістовних, добросовісних переговорах. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що російський диктатор володимир путін та інші чиновники кремля неодноразово неправдиво стверджували, що Володимир Зеленський є нелегітимним лідером згідно з українською Конституцією і що всі українські уряди з 2014 року також є нелегітимними.

Конституція та закони України прямо стверджують, що в Україні не можна проводити вибори, поки діє воєнний стан, і що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки зберігається "загроза нападу або загроза державній незалежності України та її територіальній цілісності" - зазначають в ISW.

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Там також стверджують, що росія та Україна не можуть вести змістовні переговори, поки кремль відмовляється визнавати переговорні повноваження України.

Російські офіційні особи розповсюдили інформацію про нібито нелегітимність українського уряду нещодавно, 17 травня. ... Ці російські зусилля спрямовані на те, щоб створити умови для того, щоб росія відмовилася від будь-яких майбутніх українсько-російських угод - припускають аналітики.

На їхнє переконання, будь-яка майбутня мирна угода між росією та Україною повинна містити чітке визнання кремлем легітимності українського президента, уряду та Конституції.

Нагадаємо

Наприкінці січня путін заявив про готовність направити представників на переговори із Зеленським, якого він вважає нелегітимним. За його словами, вести переговори можна з ким завгодно, але підписувати документи мають легітимні особи.

Міністр закордонних справ Сибіга назвав заяви путіна про нелегітимність Зеленського абсурдними. За час правління путіна в Україні на чесних виборах змінилося три президенти.

Президент України заявив, що його легітимність підтверджена 73% голосів виборців. Він наголосив на неможливості проведення виборів під час війни через технічні та законодавчі обмеження.

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