Заяви путіна на тему легітимності Зеленського є абсурдними - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна про нелегітимність Володимира Зеленського є абсурдними. Про це йдеться у заяві у заяві голови МЗС України, пише УНН.

Заяви путіна на тему легітимності президента України є абсурдними. За чверть століття перебування путіна у Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти - сказав Сибіга.

За його словами, путін "узурпував владу, розтоптав російську конституцію, вбив чи ув’язнив усіх опонентів, знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування за себе та залишається при владі довше, ніж Сталін".

Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність. Облиште нас у спокої - заявив міністр.

Він також додав, що заяви путіна є брехнею, що створені для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії.

Нагадаємо

путін заявляв про готовність направити представників на переговори із Зеленським, якого він вважає нелегітимним. За його словами, вести переговори можна з ким завгодно, але підписувати документи мають легітимні особи.