Заявления путина на тему легитимности Зеленского являются абсурдными - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Сибига назвал заявления путина о нелегитимности Зеленского абсурдными. За время правления путина в Украине на честных выборах сменилось три президента.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о нелегитимности Владимира Зеленского являются абсурдными. Об этом говорится в заявлении в заявлении главы МИД Украины, пишет УНН.
Заявления путина на тему легитимности президента Украины являются абсурдными. За четверть века пребывания путина в кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента
По его словам, путин "узурпировал власть, растоптал российскую конституцию, убил или посадил всех оппонентов, уничтожил свободные средства массовой информации, организовал фиктивное голосование за себя и остается у власти дольше, чем Сталин".
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Он также добавил, что заявления путина являются ложью, созданной для того, чтобы вводить в заблуждение иностранных лидеров и аудитории.
Напомним
путин заявлял о готовности направить представителей на переговоры с Зеленским, которого он считает нелегитимным. По его словам, вести переговоры можно с кем угодно, но подписывать документы должны легитимные лица.