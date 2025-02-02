Заявления путина на тему легитимности Зеленского являются абсурдными - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о нелегитимности Владимира Зеленского являются абсурдными. Об этом говорится в заявлении в заявлении главы МИД Украины, пишет УНН.

Заявления путина на тему легитимности президента Украины являются абсурдными. За четверть века пребывания путина в кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента - сказал Сибига.

По его словам, путин "узурпировал власть, растоптал российскую конституцию, убил или посадил всех оппонентов, уничтожил свободные средства массовой информации, организовал фиктивное голосование за себя и остается у власти дольше, чем Сталин".

Теперь это лицо читает мировые лекции о легитимности. Оставьте нас в покое - заявил министр.

Он также добавил, что заявления путина являются ложью, созданной для того, чтобы вводить в заблуждение иностранных лидеров и аудитории.

Напомним

путин заявлял о готовности направить представителей на переговоры с Зеленским, которого он считает нелегитимным. По его словам, вести переговоры можно с кем угодно, но подписывать документы должны легитимные лица.