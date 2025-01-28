путін заявив, що готовий буде виділити людей для переговорів із Зеленським
Київ • УНН
Путін заявив про готовність направити представників на переговори із Зеленським, якого він вважає нелегітимним. За його словами, вести переговори можна з ким завгодно, але підписувати документи мають легітимні особи.
російський диктатор володимир путін знову назвав Володимира Зеленського нібито нелегітимним лідером і заявив, що готовий буде виділити людей для переговорів із Зеленським. Про це заявив путін, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Я про це не говорив, але скажу: є проблема. Коли нинішній очільник режиму, сьогодні так його можна називати, підписував цей указ (про заборону ведення переговорів із РФ - ред.), він був легітимним президентом відносно, а тепер-то він не може його скасувати, тому що він нелегітимний. Але в принципі, за великим рахунком, якщо хочуть це зробити, юридично спосіб є,
За його словами, відповідно до Конституції України це може зробити голова Ради.
Крім того, путін стверджує, що переговори з рф з боку України може вести "хто завгодно", але підписувати документи за їхніми підсумками мають легітимні для цього люди.
Вести переговори можна з ким завгодно, тільки через свою не легітимність він (Зеленський нібито - ред.) не має права нічого підписувати. Але якщо він хоче брати участь у переговорах, я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести,
Додамо
Днями путін заявляв, що росія готова до переговорів щодо України.
Доповнення
Раніше путін уже повторював наратив про те, що Володимир Зеленський є нелегітимним президентом України. І, що на його думку, єдиним легітимним органом в Україні є Верховна Рада.
Зеленський заявляв, що його легітимність як президента України визначається українським народом, а не путіним, і що легітимність путіна визнається тільки ним самим.
Зеленський пояснив, чому заборонив переговори з рф.