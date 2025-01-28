путін заявив, що готовий буде виділити людей для переговорів із Зеленським

російський диктатор володимир путін знову назвав Володимира Зеленського нібито нелегітимним лідером і заявив, що готовий буде виділити людей для переговорів із Зеленським. Про це заявив путін, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Я про це не говорив, але скажу: є проблема. Коли нинішній очільник режиму, сьогодні так його можна називати, підписував цей указ (про заборону ведення переговорів із РФ - ред.), він був легітимним президентом відносно, а тепер-то він не може його скасувати, тому що він нелегітимний. Але в принципі, за великим рахунком, якщо хочуть це зробити, юридично спосіб є, - заявив путін, відповідаючи на запитання журналіста ВГТРК Павла Зарубіна.

За його словами, відповідно до Конституції України це може зробити голова Ради.

Крім того, путін стверджує, що переговори з рф з боку України може вести "хто завгодно", але підписувати документи за їхніми підсумками мають легітимні для цього люди.

Вести переговори можна з ким завгодно, тільки через свою не легітимність він (Зеленський нібито - ред.) не має права нічого підписувати. Але якщо він хоче брати участь у переговорах, я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести, - заявив путін.

Додамо

Днями путін заявляв, що росія готова до переговорів щодо України.

Доповнення

Раніше путін уже повторював наратив про те, що Володимир Зеленський є нелегітимним президентом України. І, що на його думку, єдиним легітимним органом в Україні є Верховна Рада.

Зеленський заявляв, що його легітимність як президента України визначається українським народом, а не путіним, і що легітимність путіна визнається тільки ним самим.

Зеленський пояснив, чому заборонив переговори з рф.

