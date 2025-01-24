путін заявив, що рф готова до переговорів щодо України

росія готова до переговорів щодо України. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Разом з тим, за словами путіна, рішення Президента України Володимира Зеленського щодо заборони діалогу з рф "робить нелегітимними можливі переговори".

"Всерйоз вести переговори між рф та Україною в умовах "заборонного декрету" Зеленського навряд чи можливо", - додав путін.

Проте російський диктатор вважає, що "спонсори Києва змусять Зеленського скасувати рішення щодо заборони переговорів із рф".

Додамо

Висловився путін і про контакти рф та США.

"рф ніколи не відмовлялася від контактів із США, їх перервав Вашингтон", - зазначив.

Господар кремля також назвав свої стосунки з президентом США Дональдом Трампом довірчими та прагматичними.

Він припустив, що якби Трампа не "вкрали перемогу" на минулих виборах, нинішньої кризи в Україні могло не бути.

Трамп хоче зустрітися з путіним найближчим часом для закінчення війни в Україні

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Китай допоможе зупинити війну між Україною і росії. Трамп говорив про це з китайським лідером Сі Цзіньпіном.