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путін заявив, що рф готова до переговорів щодо України

путін заявив, що рф готова до переговорів щодо України

Київ • УНН

 • 41982 перегляди

російський диктатор володимир путін заявив про готовність росії до переговорів щодо України.

росія готова до переговорів щодо України. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Разом з тим, за словами путіна, рішення Президента України Володимира Зеленського щодо заборони діалогу з рф "робить нелегітимними можливі переговори".

"Всерйоз вести переговори між рф та Україною в умовах "заборонного декрету" Зеленського навряд чи можливо", - додав путін.

Проте російський диктатор вважає, що "спонсори Києва змусять Зеленського скасувати рішення щодо заборони переговорів із рф".

Додамо

Висловився путін і про контакти рф та США.

"рф ніколи не відмовлялася від контактів із США, їх перервав Вашингтон", - зазначив.

Господар кремля також назвав свої стосунки з президентом США Дональдом Трампом довірчими та прагматичними.

Він припустив, що якби Трампа не "вкрали перемогу" на минулих виборах, нинішньої кризи в Україні могло не бути.

Трамп хоче зустрітися з путіним найближчим часом для закінчення війни в Україні23.01.25, 19:33 • 145893 перегляди

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Китай допоможе зупинити війну між Україною і росії. Трамп говорив про це з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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