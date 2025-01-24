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Путин заявил, что РФ готова к переговорам по Украине

Путин заявил, что РФ готова к переговорам по Украине

Киев  •  УНН

 • 3153 просмотра

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Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.

Россия готова к переговорам по Украине. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Вместе с тем, по словам Путина, решение Президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с РФ "делает нелегитимными возможные переговоры".

"Всерьез вести переговоры между РФ и Украиной в условиях "запретного декрета" Зеленского вряд ли возможно", - добавил Путин.

Однако российский диктатор считает, что "спонсоры Киева заставят Зеленского отменить решение о запрете переговоров с РФ".

Добавим

Высказался Путин и о контактах РФ и США.

"РФ никогда не отказывалась от контактов с США, их прервал Вашингтон", - отметил он.

Хозяин Кремля также назвал свои отношения с Президентом США Дональдом Трампом доверительными и прагматичными.

Он предположил, что если бы Трампа не "украли победу" на прошлых выборах, нынешнего кризиса в Украине могло не быть.

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине23.01.25, 19:33 • 139654 просмотра

Напомним

Президент США Дональд Трамп надеется, что Китай поможет остановить войну между Украиной и Россией. Трамп говорил об этом с китайским лидером Си Цзиньпином.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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