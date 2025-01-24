Путин заявил, что РФ готова к переговорам по Украине
Киев • УНН
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.
Россия готова к переговорам по Украине. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Вместе с тем, по словам Путина, решение Президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с РФ "делает нелегитимными возможные переговоры".
"Всерьез вести переговоры между РФ и Украиной в условиях "запретного декрета" Зеленского вряд ли возможно", - добавил Путин.
Однако российский диктатор считает, что "спонсоры Киева заставят Зеленского отменить решение о запрете переговоров с РФ".
Добавим
Высказался Путин и о контактах РФ и США.
"РФ никогда не отказывалась от контактов с США, их прервал Вашингтон", - отметил он.
Хозяин Кремля также назвал свои отношения с Президентом США Дональдом Трампом доверительными и прагматичными.
Он предположил, что если бы Трампа не "украли победу" на прошлых выборах, нынешнего кризиса в Украине могло не быть.
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине23.01.25, 19:33 • 139654 просмотра
Напомним
Президент США Дональд Трамп надеется, что Китай поможет остановить войну между Украиной и Россией. Трамп говорил об этом с китайским лидером Си Цзиньпином.