путин заявил, что готов будет выделить людей для переговоров с Зеленским
Киев • УНН
путин заявил о готовности направить представителей на переговоры с Зеленским, которого он считает нелегитимным. По его словам, вести переговоры можно с кем угодно, но подписывать документы должны легитимные лица.
Российский диктатор владимир путин снова назвал Владимира Зеленского якобы нелегитимным лидером и заявил, что готов будет выделить людей для переговоров с Зеленским. Об этом заявил путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ (о запрете ведения переговоров с рф - ред.), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридически способ есть,
По его словам, в соответствие с Конституцией Украины это может сделать председатель Рады.
Кроме того, путин утверждает, что переговоры с рф со стороны Украины может вести "кто угодно", но подписывать документы по их итогам должны легитимные для этого люди.
Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей не легитимности он (Зеленский якобы - ред.) не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести,
Добавим
Днями путин заявлял, что россия готова к переговорам по Украине.
Дополнение
Ранее путин уже повторял нарратив о том, что Владимир Зеленским является нелегитимным президентом Украины. И, что по его мнению , единственным легитимным органом в Украине является Верховная Рада.
Зеленский заявлял, что его легитимность как президента Украины определяется украинским народом, а не путиным, и что легитимность путина признается только им самим.
Зеленский объяснил, почему запретил переговоры с рф.