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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин заявил, что готов будет выделить людей для переговоров с Зеленским

путин заявил, что готов будет выделить людей для переговоров с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 6853 просмотра

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путин заявил о готовности направить представителей на переговоры с Зеленским, которого он считает нелегитимным. По его словам, вести переговоры можно с кем угодно, но подписывать документы должны легитимные лица.

Российский диктатор владимир путин снова назвал Владимира Зеленского якобы нелегитимным лидером и заявил, что готов будет выделить людей для переговоров с Зеленским. Об этом заявил путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ (о запрете ведения переговоров с рф - ред.), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридически способ есть,

- - заявил путин отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По его словам, в соответствие с Конституцией Украины это может сделать председатель Рады.

Кроме того, путин утверждает, что переговоры с рф со стороны Украины может вести "кто угодно", но подписывать документы по их итогам должны легитимные для этого люди.

Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей не легитимности он (Зеленский якобы - ред.) не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести,

- заявил путин.

Добавим

Днями путин заявлял, что россия готова к переговорам по Украине.

Дополнение

Ранее путин уже повторял нарратив о том, что Владимир Зеленским является нелегитимным президентом Украины. И, что по его мнению , единственным легитимным органом в Украине является Верховная Рада.

Зеленский заявлял, что его легитимность как президента Украины определяется украинским народом, а не путиным, и что легитимность путина признается только им самим.

Зеленский объяснил, почему запретил переговоры с рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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