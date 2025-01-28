путин заявил, что готов будет выделить людей для переговоров с Зеленским

Российский диктатор владимир путин снова назвал Владимира Зеленского якобы нелегитимным лидером и заявил, что готов будет выделить людей для переговоров с Зеленским. Об этом заявил путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ (о запрете ведения переговоров с рф - ред.), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридически способ есть,