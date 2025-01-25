Зеленський пояснив, чому заборонив переговори з рф: що стоїть за рішенням РНБО
Київ • УНН
Президент України розповів про спроби Путіна створити канали впливу через сепаратистів та інші держави. Указ РНБО допоміг швидко зупинити спроби втручання та маніпуляцій з боку РФ.
Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду прокоментував рішення Ради національної безпеки та оборони щодо заборони українським посадовцям вести переговори з росією в умовах війни, пише УНН.
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Чому я підписав цей указ [РНБО]? Тому що путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами і разом з представниками інших держав, щодо впливу на Україну, на нашу незалежність на мене безпосередньо.
Президент наголосив, що рішення підписати РНБО дозволило оперативно зупинити спроби втручання та маніпуляцій, які здійснювалися через політичні, громадські та міжнародні канали.
Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Ось і все. Тому я прийняв абсолютно справедливе рішення.
Я це зупинив швидко, просто зупинив сепаратизм в нашій державі. Тим, що я заборонив будь-кому, будь-яким представникам політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками путіна впродовж війни
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що російський диктатор володимир путін заявив про готовність росії до переговорів щодо України.