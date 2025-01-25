Зеленський пояснив, чому заборонив переговори з рф: що стоїть за рішенням РНБО

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду прокоментував рішення Ради національної безпеки та оборони щодо заборони українським посадовцям вести переговори з росією в умовах війни, пише УНН.

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Чому я підписав цей указ [РНБО]? Тому що путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами і разом з представниками інших держав, щодо впливу на Україну, на нашу незалежність на мене безпосередньо. - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що рішення підписати РНБО дозволило оперативно зупинити спроби втручання та маніпуляцій, які здійснювалися через політичні, громадські та міжнародні канали.

Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Ось і все. Тому я прийняв абсолютно справедливе рішення.



Я це зупинив швидко, просто зупинив сепаратизм в нашій державі. Тим, що я заборонив будь-кому, будь-яким представникам політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками путіна впродовж війни - сказав президент.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що російський диктатор володимир путін заявив про готовність росії до переговорів щодо України.