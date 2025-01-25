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Зеленский объяснил, почему запретил переговоры с рф: что стоит за решением СНБО

Киев  •  УНН

 • 4928 просмотра

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Президент Украины рассказал о попытках Путина создать каналы влияния через сепаратистов и другие государства. Указ СНБО помог быстро остановить попытки вмешательства и манипуляций со стороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете украинским чиновникам вести переговоры с Россией в условиях войны, пишет УНН.

Детали 

Почему я подписал этот указ [СНБО]? Потому что путин начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами и вместе с представителями других государств, по влиянию на Украину, на нашу независимость на меня непосредственно. 

- отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что решение подписать СНБО позволило оперативно остановить попытки вмешательства и манипуляций, которые осуществлялись через политические, общественные и международные каналы. 

Я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не могут это контролировать. Вот и все. Поэтому я принял абсолютно справедливое решение.

Я это остановил быстро, просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Тем, что я запретил кому-либо, любым представителям политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина в течение войны

- сказал президент.

Напомним,

 Ранее УНН писал, что российский диктатор владимир путин заявил о готовности россии к переговорам по Украине.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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