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Зеленський сказав, що його легітимність визначає український народ, а не Путін

Зеленський сказав, що його легітимність визначає український народ, а не Путін

Київ • УНН

 • 106586 перегляди

Зеленський заявив, що його легітимність як президента України визначається українським народом, а не Путіним, і що легітимність Путіна визнається тільки їм самим.

Президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у п’ятницю в Парижі відповів на нещодавні заяви Володимира Путіна про те, що він більше не є легітимним президентом України. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Легітимність президента Зеленського визнає лише народ України, він обраний народом України. Я дуже вдячний за підтримку

сказав Зеленський.

"Наш народ вільний. Чесно кажучи, ми за це (свободу) боремося. Я вдячний за підтримку. Легітимність Путіна визнає тільки сам Путін. Путін обирає сам себе. Російський народ – це просто декорація, у нього лише один актор", – сказав Зеленський, вказавши на нещодавню перемогу Путіна переважною більшістю голосів на президентських виборах у Росії, результат яких був передбачуваним.

Якби не було введено воєнний стан, наступні президентські вибори в Україні відбулися б у березні 2024 року, а перший термін Зеленського завершився б у травні.

У своїх коментарях Путін розкритикував Закон України про воєнний стан, введений після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, який залишається чинним і який прямо забороняє вибори під час війни.

Доповнення

Зеленський також прокоментував майбутній Саміт миру в Україні, який заплановано на 15-16 червня у Швейцарії. Він закликав світових лідерів особисто взяти участь і показати, що вони "не бояться" Росії.

"Це однозначно крок до припинення війни – показати, що весь світ на боці припинення війни, що весь світ цього хоче і якомога більше допомагає Україні наближати мир. Справедливий мир, дуже важливо, щоб це був справедливий і стабільний мир не на годину, місяць чи рік, а в ідеалі назавжди", – сказав український лідер.

"Це легітимний захід": Макрон прокоментував ідею щодо відправки інструкторів в Україну07.06.24, 21:46 • 92855 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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