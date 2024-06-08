Зеленський сказав, що його легітимність визначає український народ, а не Путін
Київ • УНН
Зеленський заявив, що його легітимність як президента України визначається українським народом, а не Путіним, і що легітимність Путіна визнається тільки їм самим.
Президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у п’ятницю в Парижі відповів на нещодавні заяви Володимира Путіна про те, що він більше не є легітимним президентом України. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Легітимність президента Зеленського визнає лише народ України, він обраний народом України. Я дуже вдячний за підтримку
"Наш народ вільний. Чесно кажучи, ми за це (свободу) боремося. Я вдячний за підтримку. Легітимність Путіна визнає тільки сам Путін. Путін обирає сам себе. Російський народ – це просто декорація, у нього лише один актор", – сказав Зеленський, вказавши на нещодавню перемогу Путіна переважною більшістю голосів на президентських виборах у Росії, результат яких був передбачуваним.
Якби не було введено воєнний стан, наступні президентські вибори в Україні відбулися б у березні 2024 року, а перший термін Зеленського завершився б у травні.
У своїх коментарях Путін розкритикував Закон України про воєнний стан, введений після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, який залишається чинним і який прямо забороняє вибори під час війни.
Доповнення
Зеленський також прокоментував майбутній Саміт миру в Україні, який заплановано на 15-16 червня у Швейцарії. Він закликав світових лідерів особисто взяти участь і показати, що вони "не бояться" Росії.
"Це однозначно крок до припинення війни – показати, що весь світ на боці припинення війни, що весь світ цього хоче і якомога більше допомагає Україні наближати мир. Справедливий мир, дуже важливо, щоб це був справедливий і стабільний мир не на годину, місяць чи рік, а в ідеалі назавжди", – сказав український лідер.
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