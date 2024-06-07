"Це легітимний захід": Макрон прокоментував ідею щодо відправки інструкторів в Україну
Київ • УНН
Президент Емануель Макрон заявив, що Франція не вважає навчання іноземними інструкторами на суверенній території України солдатів ЗСУ, за ескалацію конфлікту з рф.
Франція не хоче ескалації конфлікту з Україною, але прагне допомогти Україні оборонятись. Декілька країн згодні спільно з Францією відправити інструкторів в Україну для навчання мобілізованих українських військовослужбовців. Про це під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив президент Франції Емануель Макрон, передає УНН.
Деталі
Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде ефективніше навчати на українській території. Це легітимний захід
За його словами, Франція не вважає навчання на суверенній території України її солдатів ескалацією.
Чому ми повинні підкорятися Росії, яка вирішить, що ми не маємо права відправляти інструкторів? Ми не згодні з цими "червоними лініями". Третє - ми вирішили, що ми хочемо мати коаліцію, і вже багато наших партнерів дали згоду
А втім, він не став оголошувати країни, які підтримали рішення Франції. Макрон поясни в це "повагою до партнерів".
Макрон візьме участь у Саміті миру та анонсував візит до України 07.06.24, 21:27 • 23102 перегляди
Доповнення
Ініціативу з відправлення в Україну інструкторів країн Заходу прокоментував і Володимир Зеленський. За його словами, Київ вдячний партнерам за таку пропозицію.
Я хочу, щоб була чітко сформульована наша позиція. Ми підтримуємо ініціативу президента Макрона щодо відправки інструкторів в Україну. І до речі, це просто скорочує шлях до навчання. У чому сюрприз? Країни НАТО навчали наших солдатів на своїх територіях, але це коротший шлях. Тому я вдячний за цю ініціативу
Нагадаємо
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Франція незабаром може оголосити про відправку військових інструкторів в Україну для навчання українських військовослужбовців.