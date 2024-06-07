"Это легитимное мероприятие": Макрон прокомментировал идею отправки инструкторов в Украину

Франция не хочет эскалации конфликта с Украиной, но стремится помочь Украине обороняться. Несколько стран согласны совместно с Францией отправить инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих. Об этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эмануэль Макрон, передает УНН.

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Что касается инструкторов на территории Украины, мы говорили об этом 26 февраля, если вы помните. Зеленский и его министр обороны четко выразили потребности Украины. Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их надо будет эффективнее обучать на украинской территории. Это законная мера - заявил Макрон.

По его словам, Франции не считает учения на суверенной территории Украины ее солдат эскалацией.

Почему мы должны подчиняться России, которая решит, что мы не имеем права отправлять инструкторов? Мы не согласны с этими"красными линиями". Третье-мы решили, что мы хотим иметь коалицию, и уже многие наши партнеры дали согласие - пояснил французский президент.

А впрочем, он не стал объявлять страны, поддержавшие решение Франции. Макрон объясни в это"уважением к партнерам".

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Дополнение

Инициативу по отправке в Украину инструкторов стран Запада прокомментировал и Владимир Зеленский. По его словам, Киев благодарен партнерам за такое предложение.

Я хочу, чтобы была четко сформулирована наша позиция. Мы поддерживаем инициативу президента Макрона по отправке инструкторов в Украину. И, кстати, это просто сокращает путь к обучению. В чем сюрприз? Страны НАТО обучали наших солдат на своих территориях, но это более короткий путь. Поэтому я благодарен за эту инициативу - заявил президент Украины



Напомним

Ранее в СМИ появилась информация, что Франция вскоре может объявить об отправке военных инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих.