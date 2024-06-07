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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон примет участие в саммите мира и анонсировал визит в Украину

Макрон примет участие в саммите мира и анонсировал визит в Украину

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 18:27  •  3353 просмотра

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Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое участие в мирном саммите в Швейцарии и объявил о планах посетить Украину, заявив, что саммит станет важным шагом на пути к построению долгосрочного мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил участие в саммите мира в Швейцарии и анонсировал визит в Украину. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

"Буду в Швейцарии, я приеду в Украину. Я считаю, что саммит, который пройдет в Швейцарии, будет важным этапом, чтобы выстроить долгосрочный мир. Я надеюсь, что участие будет максимально широким

- сказал Макрон.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое присутствие на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Павел Башинский

Павел Башинский

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