Макрон візьме участь у Саміті миру та анонсував візит до України
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою участь у мирному саміті в Швейцарії і оголосив про плани відвідати Україну, заявивши, що саміт стане важливим кроком на шляху до побудови довгострокового миру.
Президент Франції Емануель Макрон підтвердив участь у Саміті миру у Швейцарії та анонсував візит до України. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
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"Буду у Швейцарії, я приїду в Україну. Я вважаю, що саміт, який пройде у Швейцарії, буде важливим етапом, щоб вибудувати довгостроковий мир. Я сподіваюся, що участь буде якомога ширшою
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою присутність на Глобальному саміті миру у Швейцарії.