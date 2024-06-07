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Макрон візьме участь у Саміті миру та анонсував візит до України

Макрон візьме участь у Саміті миру та анонсував візит до України

Київ • УНН

 • 23102 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою участь у мирному саміті в Швейцарії і оголосив про плани відвідати Україну, заявивши, що саміт стане важливим кроком на шляху до побудови довгострокового миру.

Президент Франції Емануель Макрон підтвердив участь у Саміті миру у Швейцарії та анонсував візит до України. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

"Буду у Швейцарії, я приїду в Україну. Я вважаю, що саміт, який пройде у Швейцарії, буде важливим етапом, щоб вибудувати довгостроковий мир. Я сподіваюся, що участь буде якомога ширшою

- сказав Макрон.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою присутність на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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