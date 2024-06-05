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Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії

Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії

Київ • УНН

 • 42595 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон особисто відвідає глобальний мирний саміт у Швейцарії через півтора тижні, щоб розширити політичну і дипломатичну підтримку України Францією.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою присутність на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Про це пише BFM TV, передає УНН.

Деталі 

Французький лідер особисто візьме участь у Саміті миру, що відбудеться у Швейцарії, вже за півтора тижня.

В Єлисейському палаці пояснили, що таким чином Франція прагне розширити свою "політичну та дипломатичну підтримку" України.

Доповнення

Напередодні Саміту миру, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Франції, де зустрінеться з лідером країни Еммануелем Макроном. Візит заплановано на 6 червня. 

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що спроби зірвати Саміт миру носять систематичний і безпрецедентний за масштабами характер, що підтверджує його значимість. росія намагається підірвати його авторитет і переконати країни не брати участь в ньому.

107 країн та організацій візьмуть участь у Саміті миру – прессекретар Президента03.06.24, 12:52 • 36528 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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