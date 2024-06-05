Макрон примет участие в саммите мира в Швейцарии

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое присутствие на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Об этом пишет BFM TV, передает УНН.

Детали

Французский лидер лично примет участие в саммите мира, который состоится в Швейцарии, уже через полторы недели.

В Елисейском дворце объяснили, что таким образом Франция стремится расширить свою" политическую и дипломатическую поддержку " Украины.

Дополнение

Накануне саммита мира, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит во Францию, где встретится с лидером страны Эммануэлем Макроном. Визит запланирован на 6 июня.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ,что попытки сорвать саммит мира носят систематический и беспрецедентный по масштабам характер, подтверждающий его значимость. Россия пытается подорвать его авторитет и убедить страны не участвовать в нем.

107 стран и организаций примут участие в саммите мира - пресс-секретарь Президента