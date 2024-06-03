107 стран и организаций примут участие в саммите мира - пресс-секретарь Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  7131 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  25967 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  33284 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  78370 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  106597 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110081 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172248 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163129 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162139 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  149001 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Представители НААН, которые стали инициатором дела против экс министра Николая Сольского признали, что ветераны АТО получили землю законно, хотя и жалуются, что это было сделано "схемно".

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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Лимиты на электричество действуют для всех областей, применяются графики почасовых отключений - Укрэнерго

Из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими ракетными ударами по электростанциям, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии и почасовые графики отключения промышленных и бытовых потребителей.

Общество •   •  9706 просмотра
Лимиты на электричество действуют для всех областей, применяются графики почасовых отключений - Укрэнерго

В Украине почти не осталось переходных остатков урожая - Соломчук

В Украине почти не осталось переходных растительных остатков от прошлогоднего урожая, поэтому увеличения экспорта можно ожидать только после сбора нового урожая.

Экономика •   •  9264 просмотра
В Украине почти не осталось переходных остатков урожая - Соломчук

На Киевщине под колесами поезда погибла 13-летняя девушка

13-летняя девочка погибла под колесами пассажирского поезда в селе Заворичи Киевской области.

Общество •   •  9441 просмотра
На Киевщине под колесами поезда погибла 13-летняя девушка

В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 75 млн тонн - нардеп

В этом году урожай зерновых и масличных культур в Украине прогнозируется на уровне около 74-75 миллионов тонн, в зависимости от погодных условий.

Экономика •   •  8960 просмотра
В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 75 млн тонн - нардеп

Украине разрешили ударять нидерландскими F-16 по целям в рф

По словам министра обороны Нидерландов, Украине будет разрешено использовать голландские истребители F-16 для нанесения ударов по целям в россии.

Война •   •  11865 просмотра
Украине разрешили ударять нидерландскими F-16 по целям в рф

Минэнерго: через Фонд восстановления энергетики уже сгенерировано более 490 млн евро

Фонд восстановления энергетики уже собрал более 490 миллионов евро, что поможет Украине провести необходимые ремонтные работы в энергетическом секторе, но этих средств недостаточно для покрытия всех потребностей.

Экономика •   •  7878 просмотра
Минэнерго: через Фонд восстановления энергетики уже сгенерировано более 490 млн евро

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Компания Вадима Альперина "Агирос", вероятно, экспортировала более 20 000 тонн американской кукурузы, которая была в залоге у американских фондов и ее якобы утилизировали.

Экономика •   •  77714 просмотра
Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование