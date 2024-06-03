107 стран и организаций примут участие в саммите мира - пресс-секретарь Президента

Пресс секретарь Президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что по состоянию на сейчас, на саммите мира, который состоится в Швейцарии, будут присутствовать 107 стран и организаций. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

"На сейчас 107 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите мира", - сказал Никифоров.

Напомним

Во время выступления на форуме безопасности в Сингапуре, Владимир Зеленский отметил, что хотя и некоторые мировые лидеры до сих пор не подтвердили свое участие в саммите мира, более ста стран заявили о присутствии. Президент Украины надеется, что мировое большинство согласует договоренности и пункты Формулы мира заработают.

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