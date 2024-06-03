В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
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Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
107 стран и организаций примут участие в саммите мира - пресс-секретарь Президента
107 стран и организаций подтвердили свое участие в саммите мира, инициированном Украиной.
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний.
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
Представители НААН, которые стали инициатором дела против экс министра Николая Сольского признали, что ветераны АТО получили землю законно, хотя и жалуются, что это было сделано "схемно".
Лимиты на электричество действуют для всех областей, применяются графики почасовых отключений - Укрэнерго
Из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими ракетными ударами по электростанциям, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии и почасовые графики отключения промышленных и бытовых потребителей.
В Украине почти не осталось переходных остатков урожая - Соломчук
В Украине почти не осталось переходных растительных остатков от прошлогоднего урожая, поэтому увеличения экспорта можно ожидать только после сбора нового урожая.
На Киевщине под колесами поезда погибла 13-летняя девушка
13-летняя девочка погибла под колесами пассажирского поезда в селе Заворичи Киевской области.
В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 75 млн тонн - нардеп
В этом году урожай зерновых и масличных культур в Украине прогнозируется на уровне около 74-75 миллионов тонн, в зависимости от погодных условий.
Украине разрешили ударять нидерландскими F-16 по целям в рф
По словам министра обороны Нидерландов, Украине будет разрешено использовать голландские истребители F-16 для нанесения ударов по целям в россии.
Минэнерго: через Фонд восстановления энергетики уже сгенерировано более 490 млн евро
Фонд восстановления энергетики уже собрал более 490 миллионов евро, что поможет Украине провести необходимые ремонтные работы в энергетическом секторе, но этих средств недостаточно для покрытия всех потребностей.
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Компания Вадима Альперина "Агирос", вероятно, экспортировала более 20 000 тонн американской кукурузы, которая была в залоге у американских фондов и ее якобы утилизировали.