Саммит мира: в Венгрии еще размышляют над участием

Венгрия еще не определилась, планирует ли страны участвовать в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии в июне. В Будапеште задаются вопросом, имеет ли конференция смысл, если не обе "стороны войны" будут представлены на ней. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на Ont.

Мы еще не приняли решение. И я скажу вам, почему. С одной стороны, мы действительно уважаем Швейцарию. Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира. Мы действительно уважаем их позицию. Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны. Так что, если не обе стороны войны представлены, Я думаю, что это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно стремления к миру - заявил Петер Сийярто.

По его словам, мирная конференция имеет "реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом". Сийярто указал, что есть важное различие в подходе к войне Венгрии и западноевропейцев, по его словам, вторые "склонны считать, что война в Украине - это и их война".

"Они склонны считать, что они тоже находятся в состоянии войны с Россией. Мы так не чувствуем. Я имею в виду, что Россия не нападала на нас.мы не в состоянии войны. Украина не борется за нас. если бы на нас напали, это была бы другая ситуация. Алена нас не нападали, как и на другие государства Европейского союза. Генеральный секретарь НАТО говорил очень четко, что ни один из союзников альянса не находится под военной угрозой. Так что, если мы не находимся под военной угрозой, почему мы думаем, что это наша война?",- задался вопросом Сийярто.

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