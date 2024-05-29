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Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
Украина готовит дипломатические ответы на попытки россии ослабить Саммит мира - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что Украина готовит дипломатические ответы на попытки россии ослабить предстоящий саммит мира, поскольку россия пытается оказывать давление и угрожать различным государствам.
Иран опубликовал второй отчет о причинах аварии в которой погиб их президент: диверсии не было
Комиссия по расследованию не выявила никаких технических неполадок или внешнего вмешательства, которые могли бы стать причиной крушения вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Раиси, предварительно заключив, что вертолет загорелся после столкновения с горой.
Харьковщина: россияне могут активизироваться на Золочевском направлении, власть готова к возможной эвакуации
Власти Харьковской области внимательно следят за ситуацией на Золочевском направлении и готовы при необходимости эвакуировать население из-за опасений возможной активизации действий противника.
Группа Нафтогаз на 10% увеличила добычу газа
В этом году Нафтогаз накапливает газ в своих подземных хранилищах быстрее, чем в прошлом году, превысив темпы закачки на 0,33 млрд куб. м по сравнению с тем же периодом 2023 года.
ЕС предоставил Украине 3 новые машины для разминирования
ЕС передал украинским саперам три системы разминирования Docking Mv-10, которые эффективны для очистки больших территорий от неразорвавшихся мин и боеприпасов.
В Польше будут судить украинца который подстрекал поляка работать на иностранную разведку: ему грозит пожизненное заключение
26-летнему гражданину Украины было предъявлено обвинение в подстрекательстве гражданина Польши к работе на иностранную разведку. Мужчине грозит от 8 лет за решеткой до пожизненного заключения.
Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах: Кипер рассказал подробности встречи с губернатором Анкары
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер обсудил с губернатором турецкой провинции Анкара возможности сотрудничества в экономической, сельскохозяйственной, инновационной, спортивной, образовательной сферах, подписание межрегионального соглашения и организацию отдыха детей военнослужащих и вынужденных переселенцев в Анкаре.
Укрзализныця запускает "горный шаттл": как он будет курсировать
Укрзализныця назначила курсирование поезда № 816 выходными из Львова в Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту и Рахов с подробным расписанием и остановками.
Готовимся к дальнейшей активности врага: Зеленский заслушал доклады главкома, начальника Генштаба и министра обороны
Зеленский заслушал доклады военных командиров о ситуации на передовой, особенно в Донецкой и Харьковской областях, и заявил, что Украина готовится к дальнейшей активности противника.
В Исландии началось новое извержение вулкана
На полуострове Рейкьянес недалеко от города Гриндавик началось извержение вулкана. Сейчас власти эвакуировали горожан и отдыхающих с геотермального курорта "Голубая лагуна".