Украина готовит дипломатические ответы на попытки россии ослабить Саммит мира - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит дипломатические ответы на российские попытки ослабить саммит мира, передает УНН.

... готовим наши дипломатические ответы на российские попытки ослабить саммит мира, который уже через две недели начнется. Сорвать саммит россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает различным государствам дестабилизацией. И это-одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Он отметил, что зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить россию к миру.

"Но с нами уже сейчас – почти сто государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям, - резюмировал он.

Готовимся к дальнейшей активности врага: Зеленский заслушал доклады главкома, начальника Генштаба и министра обороны