Готовимся к дальнейшей активности врага: Зеленский заслушал доклады главкома, начальника Генштаба и министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады Главкома, начальника Генштаба, министра обороны нашего государства по ситуации на фронте, а также добавил - "готовимся и к дальнейшей активности врага", передает УНН.

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Президент заслушал доклады Главкома, начальника Генштаба, министра обороны нашего государства относительно ситуации на фронте сейчас, относительно наших действий.

Внимание всем направлениям, и особенно Покровскому и Кураховскому в Донецкой области, а также Купянскому и другим направлениям в Харьковской области. Благодарен каждому подразделению, которое делает все необходимое для того, чтобы стабилизировать фронтовую ситуацию. Готовимся и к дальнейшей активности врага-четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ-обязательно