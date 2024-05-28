Продолжается два боевых столкновения в районе Липцов на Харьковщине - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
kharkivХарьков
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  55381 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  58239 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  67804 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  66597 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  67698 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  71560 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  92186 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107302 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Израильские танки достигли центра Рафаха, военные действия продолжаются – ВВС

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Юношам, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки. Впрочем это не мобилизация - Сухопутные войска ВСУ

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27 мая 2024, 07:14  •  160381 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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27 мая 2024, 06:59  •  156854 просмотра

Продолжается два боевых столкновения в районе Липцов на Харьковщине - Генштаб

Под Липцами на Харьковщине продолжаются два боевых столкновения - украинские войска укрепляют оборону и активно противостоят российским оккупантам.

Война •   •  2970 просмотра
Продолжается два боевых столкновения в районе Липцов на Харьковщине - Генштаб

Обсудили поставки систем ПВО и разрешение наносить удары по территории рф: Умеров выступил онлайн на заседании Совета ЕС

Министр обороны Украины Рустем Умеров, находясь с рабочей поездкой на фронте, принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам и призвал предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, поддержать решение Украины нанести удар по территории России предоставленным оружием и рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для закупки оборонной продукции для Украины.

политика •   •  2893 просмотра
Обсудили поставки систем ПВО и разрешение наносить удары по территории рф: Умеров выступил онлайн на заседании Совета ЕС

Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: найдены останки 18 погибшего

Останки 18-го погибшего были найдены в харьковском гипермаркете "Эпицентр", который был атакован россией 25 мая.

Война •   •  3431 просмотра
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: найдены останки 18 погибшего

Израильские танки достигли центра Рафаха, военные действия продолжаются – ВВС

Израильские танки достигли центра города Рафах на юге сектора Газа и захватили стратегический холм у границы с Египтом, фактически контролируя всю границу со стороны Газы.

Новости Мира •   •  3033 просмотра
Израильские танки достигли центра Рафаха, военные действия продолжаются – ВВС

Судно российского олигарха Верховского передано в собственность государства

Украина национализировала крупный рыболовецкий траулер «Бухта Соколовская», принадлежащий российскому олигарху Александру Верховскому, который находится под санкциями.

политика •   •  4157 просмотра
Судно российского олигарха Верховского передано в собственность государства

Юношам, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки. Впрочем это не мобилизация - Сухопутные войска ВСУ

Юношам в возрасте от 17 лет, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки, но это не имеет ничего общего с мобилизацией.

Общество •   •  4904 просмотра
Юношам, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки. Впрочем это не мобилизация - Сухопутные войска ВСУ

Стефанишина обсудила насущные потребности Украины и саммит в Вашингтоне с генсеком НАТО

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина обсудила насущные военные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны, самолеты F-16, боеприпасы и дальнобойную артиллерию с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом.

Война •   •  4941 просмотра
Стефанишина обсудила насущные потребности Украины и саммит в Вашингтоне с генсеком НАТО

"Скажи мне кто твой друг, я скажу кто ты". Эксперт рассказал, как Безуглая лоббирует назначение Мойсюка главкомом

Народный депутат Марьяна Безуглая продвигает генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка на должность нового Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, неоднократно критикуя и пытаясь заменить нынешнее военное руководство.

Война •   •  4962 просмотра
"Скажи мне кто твой друг, я скажу кто ты". Эксперт рассказал, как Безуглая лоббирует назначение Мойсюка главкомом

Столтенберг ответил, почему сейчас правильно снять ограничения на западное оружие для поражения целей внутри россии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, почему сейчас правильно снять ограничения на западное оружие для поражения целей внутри россии, ссылаясь на право Украины на самооборону.

Война •   •  4816 просмотра
Столтенберг ответил, почему сейчас правильно снять ограничения на западное оружие для поражения целей внутри россии

Восхваляли путина и оправдывали преступления рф в Буче: агитаторы получили пять лет тюрьмы

В Украине жителей трех областей, которые распространяли кремлевские нарративы в социальных сетях, восхваляли Путина и оправдывали преступления российской армии в Буче, приговорили к 5 годам лишения свободы.

Война •   •  4334 просмотра
Восхваляли путина и оправдывали преступления рф в Буче: агитаторы получили пять лет тюрьмы