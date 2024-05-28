Продолжается два боевых столкновения в районе Липцов на Харьковщине - Генштаб

На Харьковском направлении продолжается два боевых столкновения в районе населенного пункта Липцы. Вместе с тем, украинские военные укрепляют оборону и активно противодействуют захватчикам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16:30 28 мая.

Сообщается, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 76. Самым горячим по всей линии фронта остается Покровское направление. Украинские воины наносят потери захватчикам и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед.

На Харьковском направлении продолжается два боевых столкновения в районе населенного пункта Липцы. В то же время российские террористы продолжают разрушать Волчанск КАБами. Шесть бомб сбросил враг на этот город с начала текущих суток. Вместе с тем, украинские военные укрепляют оборону и активно противодействуют захватчикам, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Покровском направлении оккупанты с начала суток совершили 20 атак на позиции наших войск.

14 боестолкновений Силы обороны отбили, шесть еще продолжаются неподалеку Новоалександровки и Прогресса. По Евгеновке враг ударил двумя КАБами, а по Новоселовке Первой, кроме двух КАБов, нанес удар(у) еще и неуправляемыми авиационными ракетами, - говорится в сообщении.

Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:

На Купянском направлении произошло 14 боестолкновений. 10 вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отбили. Сейчас продолжаются бои в районах Синьковки, Петропавловки и Невского.

На Лиманском направлении украинские защитники пресекли восемь из 10 атак врага в районах Торского и Серебрянского леса. Потерь позиций не допущено. Вблизи населенного пункта Терны продолжается два боевых столкновения.

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