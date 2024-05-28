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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар

Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 14:03  •  5782 просмотра

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Российская армия нанесла удар по населенному пункту в Харьковском районе, в результате чего возник пожар на территории фермерского хозяйства, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Армия рф нанесла удары по населенному пункту Харьковского района, на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Около 16:40 оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района.  Возник пожар на территории фермерского хозяйства 

- сообщил Синегубов.

По его словам, предварительно - пострадавших нет.

Напомним

В Харькове, Украина, раздались многочисленные взрывы, а начальник местного военного гарнизона сообщил о вражеских КАБах над городом.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
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