Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар
Киев • УНН
Российская армия нанесла удар по населенному пункту в Харьковском районе, в результате чего возник пожар на территории фермерского хозяйства, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
Армия рф нанесла удары по населенному пункту Харьковского района, на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Около 16:40 оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района. Возник пожар на территории фермерского хозяйства
По его словам, предварительно - пострадавших нет.
Напомним
В Харькове, Украина, раздались многочисленные взрывы, а начальник местного военного гарнизона сообщил о вражеских КАБах над городом.
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар
Украина срочно нуждается в большем количестве систем ПВО - Столтенберг
Более 1,2 млн военнообязанных обновили свои данные
В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ
Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека
Избрание меры пресечения Смирнову: прокуратура настаивает на залоге в более 17 млн грн
россия вынуждена использовать для торговли с КНР криптовалюту и бартерные сделки - Bloomberg
рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"
Фильм о писателях эпохи «Расстрелянного возрождения» собрал почти 13 млн грн
Комитет ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны рф и элементом политики геноцида
Популярные
Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит
Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
Публикации
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар
Российская армия нанесла удар по населенному пункту в Харьковском районе, в результате чего возник пожар на территории фермерского хозяйства, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
Украина срочно нуждается в большем количестве систем ПВО - Столтенберг
Украина срочно нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, и НАТО работает с членами Альянса над увеличением поставок боеприпасов, систем противовоздушной обороны, в частности передовых систем Patriot.
Более 1,2 млн военнообязанных обновили свои данные
Более 1,2 миллиона военнообязанных обновили свои данные, из них 1,175 миллиона воспользовались приложением «Резерв+».
В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ
В Харькове, Украина, прогремели многочисленные взрывы, а начальник местного военного гарнизона сообщил о вражеских КАБах над городом.
Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека
В результате авиаудара российской авиации по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" 25 мая погибли 17 человек - опознаны 12 сотрудников и 4 посетителей. Два человека считаются пропавшими без вести.
Избрание меры пресечения Смирнову: прокуратура настаивает на залоге в более 17 млн грн
Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову грозит залог в размере более 17 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен и потенциальной причастности к еще двум преступлениям.
россия вынуждена использовать для торговли с КНР криптовалюту и бартерные сделки - Bloomberg
российские компании, которые сталкиваются с трудностями в торговле с Китаем из-за западных санкций, все чаще используют криптовалюты, такие как Tether, и бартерные сделки, чтобы обойти финансовые ограничения.
рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"
рф планирует отправить более 12 000 украинских детей из оккупированной Луганской области в пропагандистские лагеря в россии для «перевоспитания».
Фильм о писателях эпохи «Расстрелянного возрождения» собрал почти 13 млн грн
Фильм об украинских писателях эпохи Расстрелянного Возрождения, которые жили в Харькове, «Дом „Слово“: Бесконечный роман» за три недели проката собрал почти 13 миллионов гривен.
Комитет ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны рф и элементом политики геноцида
Комитет ПАСЕ по вопросам культуры единогласно признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны России против Украины и элементом ее политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.