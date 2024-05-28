Окупанти атакували населений пункт у Харківської районі: на території фермерського господарства спалахнула пожежа
Київ • УНН
Російська армія завдала удару по населеному пункту в Харківському районі, внаслідок чого виникла пожежа на території фермерського господарства, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.
Армія рф завдала ударів по населеному пункту Харківського району, на території фермерського господарства спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району. Виникла пожежа на території фермерського господарства
За його словами, попередньо - постраждалих немає.
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У Харкові, Україна, пролунали численні вибухи, а начальник місцевого військового гарнізону повідомив про ворожі КАБи над містом.