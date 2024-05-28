У Харкові пролунала серія вибухів - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові, Україна, пролунали численні вибухи, а начальник місцевого військового гарнізону повідомив про ворожі КАБи над містом.
Низку вибухів чули у Харкові. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
"У Харкові чутно серію вибухів", - йдеться у повідомленні.
Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворожих КАБів.
Близько 16.30 Мельник повідомив про ворожий КАБ над містом Харків.
Удар рф по харківському "Епіцентрі": впізнано 16 жертв, безвісти зниклими вважаються дві людини28.05.24, 16:41 • 18993 перегляди