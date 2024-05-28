Удар рф по харківському "Епіцентрі": впізнано 16 жертв, безвісти зниклими вважаються дві людини
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару російської авіації по харківському гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня загинуло 17 осіб - впізнано 12 співробітників і 4 відвідувачів. Дві людини вважаються зниклими безвісти.
За оновленими даними внаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові 25 травня ідентифіковано 16 із 17 загиблих - це працівники закладу та відвідувачі. Безвісти зниклими залишаються дві людини. Про це у вівторок повідомив Офіс Генпрокурора, передає УНН.
Станом на зараз відомо про загибель 17-и людей. Впізнано 16 жертв, серед них 12 працівників гіпермаркету та четверо відвідувачів
Також повідомляється, що безвісти зниклими залишаються 2 людини.
Доповнення
Наразі у харківському "Епіцентрі" приблизно 50% завалів вже розібрано. Прогнозується, що розбір завалів триватиме ще декілька діб, тому що завалів досить велика кількість.