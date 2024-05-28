У харківському “Епіцентрі” розібрали приблизно половину завалів, наразі відомо про 17 загиблих - Синєгубов

Наразі у харківському "Епіцентрі" приблизно 50% завалів вже розібрано. Відомо вже про 17 загиблих. Прогнозується, що розбір завалів триватиме ще декілька діб, тому що завалів досить велика кількість.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Приблизно 50% завалів вже розібрано. Наразі ідентифіковано 16 тіл загиблих. Ще одне тіло віднайшли. Тобто, в нас загиблих 17 людей. Однак, наразі ще останнє тіло не ідентифіковано. Останнє тіло було ідентифіковано - це чоловік 38-ми років, батько хлопчика, який здавав тест ДНК, і, на жаль, виявилося, що його батько загинув в цьому будівельному гіпермаркеті. Наразі прогнозуємо, що розбір завалів триватиме ще декілька діб, тому що завалів досить велика кількість