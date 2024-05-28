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У харківському “Епіцентрі” розібрали приблизно половину завалів, наразі відомо про 17 загиблих - Синєгубов

У харківському “Епіцентрі” розібрали приблизно половину завалів, наразі відомо про 17 загиблих - Синєгубов

Київ • УНН

 • 33089 перегляди

Близько 50% завалів в Епіцентрі в Харкові було розчищено, на даний момент повідомляється про 17 загиблих, і очікується, що розбір завалів займе ще кілька днів через велику кількість уламків.

Наразі у харківському "Епіцентрі" приблизно 50% завалів вже розібрано. Відомо вже про 17 загиблих. Прогнозується, що розбір завалів триватиме ще декілька діб, тому що завалів досить велика кількість.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Приблизно 50% завалів вже розібрано. Наразі ідентифіковано 16 тіл загиблих. Ще одне тіло віднайшли. Тобто, в нас загиблих 17 людей. Однак, наразі ще останнє тіло не ідентифіковано. Останнє тіло було ідентифіковано - це чоловік 38-ми років, батько хлопчика, який здавав тест ДНК, і, на жаль, виявилося, що його батько загинув в цьому будівельному гіпермаркеті. Наразі прогнозуємо, що розбір завалів триватиме ще декілька діб, тому що завалів досить велика кількість

- сказав Синєгубов. 

Він зазначив, що наразі рятувальники підійшли до епіцентру влучання.

Враховуючи те, що температура горіння була досить високою, то наразі доводиться просівати все, що віднаходимо, щоби було можливо ідентифікувати рештки цивільних. Наразі офіційно ще рахується 5 осіб, які зниклі безвісти. Враховуючи попередній досвід, можливо, будемо знаходити ще тіла цивільних

– додав Синєгубов.

За його словами, що якщо фахівці знаходять якісь особисті речі людей, то з’ясувати їхню приналежність досить важко.

Ми працюємо за пріоритетами. Спочатку віднаходимо частини тіл, пересіваємо все, що там знаходиться, тобто всі залишки будівельного сміття, продукти горіння. Як тільки ми дослідимо 100% території, і якщо ще будуть люди рахуватися як безвісти зниклі, то будемо повторно просівати, більш ретельно

– додав Синєгубов.

Нагадаємо

Тіло 38-річного співробітника гіпермаркету у Харкові було ідентифіковано завдяки ДНК-аналізу. На цей ранок пошукові операції та процес ідентифікації загиблих все ще тривають. 

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