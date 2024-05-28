В харьковском «Эпицентре» разобрали примерно половину завалов, пока известно о 17 погибших - Синегубов

Сейчас в харьковском «Эпицентре» примерно 50% завалов уже разобрано. Известно уже о 17 погибших. Прогнозируется, что разбор завалов продлится еще несколько суток, потому что завалов достаточно большое количество.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Примерно 50% завалов уже разобрано. Сейчас идентифицировано 16 тел погибших. Еще одно тело нашли. То есть, у нас погибших 17 человек. Однако, пока еще последнее тело не идентифицировано. Последнее тело было идентифицировано - это мужчина 38-ми лет, отец мальчика, который сдавал тест ДНК, и, к сожалению, оказалось, что его отец погиб в этом строительном гипермаркете. Сейчас прогнозируем, что разбор завалов продлится еще несколько суток, потому что завалов достаточно большое количество - сказал Синегубов.

Он отметил, что сейчас спасатели подошли к эпицентру попадания.

Учитывая то, что температура горения была достаточно высокой, то сейчас приходится просеивать все, что находим, чтобы было возможно идентифицировать останки гражданских. Сейчас официально еще считается 5 человек, пропавших без вести. Учитывая предыдущий опыт, возможно, будем находить еще тела гражданских - добавил Синегубов.

По его словам, что если специалисты находят какие-то личные вещи людей, то выяснить их принадлежность достаточно трудно.

Мы работаем по приоритетам. Сначала находим части тел, пересеваем все, что там находится, то есть все остатки строительного мусора, продукты горения. Как только мы исследуем 100% территории, и если еще будут люди считаться как без вести пропавшие, то будем повторно просеивать, более тщательно - добавил Синегубов.

Напомним,

Тело 38-летнего сотрудника гипермаркета в Харькове было идентифицировано благодаря ДНК-анализу. На это утро поисковые операции и процесс идентификации погибших все еще продолжаются.