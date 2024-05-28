Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека

По обновленным данным в результате вражеских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая идентифицировано 16 из 17 погибших - это работники заведения и посетители. Без вести пропавшими без вести остаются два человека. Об этом во вторник сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.

По состоянию на сейчас известно о гибели 17-и человек. Опознаны 16 жертв, среди них 12 работников гипермаркета и четверо посетителей - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора в Telegram.

Также сообщается, что без вести пропавшими остаются 2 человека.

Дополнение

Сейчас в харьковском «Эпицентре» примерно 50% завалов уже разобрано. Прогнозируется, что разбор завалов продлится еще несколько суток, так как завалов достаточно большое количество.