В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  55550 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  58391 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  67963 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  67706 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  71560 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  92186 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107302 просмотра

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рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"

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27 мая 2024, 07:14  •  160407 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  156877 просмотра

В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ

В Харькове, Украина, прогремели многочисленные взрывы, а начальник местного военного гарнизона сообщил о вражеских КАБах над городом.

Война •   •  9798 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ

Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека

В результате авиаудара российской авиации по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" 25 мая погибли 17 человек - опознаны 12 сотрудников и 4 посетителей. Два человека считаются пропавшими без вести.

Война •   •  10827 просмотра
Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека

Избрание меры пресечения Смирнову: прокуратура настаивает на залоге в более 17 млн грн

Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову грозит залог в размере более 17 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен и потенциальной причастности к еще двум преступлениям.

политика •   •  10034 просмотра
Избрание меры пресечения Смирнову: прокуратура настаивает на залоге в более 17 млн грн

россия вынуждена использовать для торговли с КНР криптовалюту и бартерные сделки - Bloomberg

российские компании, которые сталкиваются с трудностями в торговле с Китаем из-за западных санкций, все чаще используют криптовалюты, такие как Tether, и бартерные сделки, чтобы обойти финансовые ограничения.

Новости Мира •   •  9141 просмотра
россия вынуждена использовать для торговли с КНР криптовалюту и бартерные сделки - Bloomberg

рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"

рф планирует отправить более 12 000 украинских детей из оккупированной Луганской области в пропагандистские лагеря в россии для «перевоспитания».

Общество •   •  10038 просмотра
рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"

Фильм о писателях эпохи «Расстрелянного возрождения» собрал почти 13 млн грн

Фильм об украинских писателях эпохи Расстрелянного Возрождения, которые жили в Харькове, «Дом „Слово“: Бесконечный роман» за три недели проката собрал почти 13 миллионов гривен.

Культура •   •  7810 просмотра
Фильм о писателях эпохи «Расстрелянного возрождения» собрал почти 13 млн грн

Комитет ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны рф и элементом политики геноцида

Комитет ПАСЕ по вопросам культуры единогласно признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны России против Украины и элементом ее политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.

Война •   •  9285 просмотра
Комитет ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны рф и элементом политики геноцида

Тренировочная миссия для Украины: в ЕС приветствовали расширение подготовки на морскую и воздушную сферы, указывают на фокус на качестве

Миссия ЕС по военной помощи (EUMAM) подготовит 60 000 украинских солдат до конца лета 2024 года, распространив обучение на морскую и воздушную сферы, а Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) усилит поддержку украинских правоохранительных органов на освобожденных территориях и соответствующих реформ.

Война •   •  9351 просмотра
Тренировочная миссия для Украины: в ЕС приветствовали расширение подготовки на морскую и воздушную сферы, указывают на фокус на качестве

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы из Крыма. Власти призывают жителей города оставаться в укрытиях.

Война •   •  8072 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО

Бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Бориса Борисова снова задержали сотрудники ГБР после того, как он вышел под залог, поскольку он якобы планировал сбежать за границу.

Криминал и ЧП •   •  10101 просмотра
ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО