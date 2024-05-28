В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ

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Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека
В результате авиаудара российской авиации по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" 25 мая погибли 17 человек - опознаны 12 сотрудников и 4 посетителей. Два человека считаются пропавшими без вести.
Избрание меры пресечения Смирнову: прокуратура настаивает на залоге в более 17 млн грн
Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову грозит залог в размере более 17 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен и потенциальной причастности к еще двум преступлениям.
россия вынуждена использовать для торговли с КНР криптовалюту и бартерные сделки - Bloomberg
российские компании, которые сталкиваются с трудностями в торговле с Китаем из-за западных санкций, все чаще используют криптовалюты, такие как Tether, и бартерные сделки, чтобы обойти финансовые ограничения.
рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"
рф планирует отправить более 12 000 украинских детей из оккупированной Луганской области в пропагандистские лагеря в россии для «перевоспитания».
Фильм о писателях эпохи «Расстрелянного возрождения» собрал почти 13 млн грн
Фильм об украинских писателях эпохи Расстрелянного Возрождения, которые жили в Харькове, «Дом „Слово“: Бесконечный роман» за три недели проката собрал почти 13 миллионов гривен.
Комитет ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны рф и элементом политики геноцида
Комитет ПАСЕ по вопросам культуры единогласно признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны России против Украины и элементом ее политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.
Тренировочная миссия для Украины: в ЕС приветствовали расширение подготовки на морскую и воздушную сферы, указывают на фокус на качестве
Миссия ЕС по военной помощи (EUMAM) подготовит 60 000 украинских солдат до конца лета 2024 года, распространив обучение на морскую и воздушную сферы, а Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) усилит поддержку украинских правоохранительных органов на освобожденных территориях и соответствующих реформ.
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы из Крыма. Власти призывают жителей города оставаться в укрытиях.
ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО
Бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Бориса Борисова снова задержали сотрудники ГБР после того, как он вышел под залог, поскольку он якобы планировал сбежать за границу.