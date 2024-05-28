В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ

Тренировочная миссия для Украины: в ЕС приветствовали расширение подготовки на морскую и воздушную сферы, указывают на фокус на качестве

Миссия ЕС по военной помощи (EUMAM) подготовит 60 000 украинских солдат до конца лета 2024 года, распространив обучение на морскую и воздушную сферы, а Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) усилит поддержку украинских правоохранительных органов на освобожденных территориях и соответствующих реформ.