Триває два бойових зіткнення в районі Липців на Харківщині - Генштаб
Київ • УНН
Під Липцями на Харківщині тривають два бойові зіткнення - українські війська зміцнюють оборону та активно протистоять російським окупантам.
На Харківському напрямку триває два бойових зіткнення в районі населеного пункту Липці. Разом з тим, українські військові укріплюють оборону та активно протидіють загарбникам. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Генштаб надає інформацію станом на 16:30 28 травня.
Повідомляється, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. На даний час кількість бойових зіткнень зросла до 76. Найгарячішим по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Українські воїни завдають втрат загарбникам та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись вперед.
На Харківському напрямку триває два бойових зіткнення в районі населеного пункту Липці. Водночас російські терористи продовжують руйнувати Вовчанськ КАБами. Шість бомб скинув ворог на це місто від початку поточної доби. Разом з тим, українські військові укріплюють оборону та активно протидіють загарбникам,
Зазначається, що на Покровському напрямку окупанти з початку доби здійснили 20 атак на позиції наших військ.
14 боєзіткнень Сили оборони відбили, шість ще тривають неподалік Новоолександрівки та Прогресу. По Євгенівці ворог вдарив двома КАБами, а по Новоселівці Першій, окрім двох КАБів, завдав удар(у) ще й некерованими авіаційними ракетами,
Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:
- На Куп’янському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. 10 ворожих спроб просунутися вперед українські воїни відбили. Наразі тривають бої в районах Синьківки, Петропавлівки та Невського.
- На Лиманському напрямку українські оборонці присікли вісім з 10 атак ворога в районах Торського та Серебрянського лісу. Втрат позицій не допущено. Поблизу населеного пункту Терни триває два бойових зіткнення.
Окупанти атакували населений пункт у Харківської районі: на території фермерського господарства спалахнула пожежа28.05.24, 17:03 • 15181 перегляд