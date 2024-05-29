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Готуємось до подальшої активності ворога: Зеленський заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу та міністра оборони

Готуємось до подальшої активності ворога: Зеленський заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу та міністра оборони

Київ • УНН

 • 20707 перегляди

Зеленський заслухав доповіді військових командирів про ситуацію на передовій, особливо в Донецькій і Харківській областях, і заявив, що Україна готується до подальшої активності противника.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу, міністра оборони нашої держави щодо ситуації на фронті, а також додав - "готуємось і до подальшої активності ворога", передає УНН.

Деталі

Президент заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу, міністра оборони нашої держави щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших дій.

Увага всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині. Вдячний кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію. Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково 

- повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

Триває два бойових зіткнення в районі Липців на Харківщині - Генштаб28.05.24, 17:45 • 19031 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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