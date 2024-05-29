Україна готує дипломатичні відповіді на спроби росії послабити Саміт миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна готує дипломатичні відповіді на спроби росії послабити майбутній Саміт миру, оскільки росія намагається чинити тиск і погрожувати різним державам.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, передає УНН.
... готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати Саміт росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією. І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу
Він зауважив, що зло вміє адаптуватися й зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити росію до миру.
"Але з нами вже зараз – майже сто держав і міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль, - резюмував він.
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