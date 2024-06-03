Саміт миру: в Угорщині ще розмірковують над участю
Київ • УНН
Угорщина все ще не визначилася з участю в Саміті миру по Україні в Швейцарії в червні, ставлячи під сумнів мету саміту, якщо на ньому не будуть представлені обидві "сторони війни".
Угорщина ще не визначилась, чи планує країни брати участь у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії в червні. У Будапешті задаються питанням, чи має конференція сенс, якщо не обидві "сторони війни" будуть представлені на ній. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН із посиланням на Ont.
Ми ще не ухвалили рішення. І я скажу вам, чому. З одного боку, ми дійсно поважаємо Швейцарію. Ми поважаємо швейцарські зусилля з досягнення миру. Ми дійсно поважаємо їхню позицію. Але водночас питання в тому, чи має мирна конференція сенс, якщо відсутні сторони війни. Тож, якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме прагнення до миру
За його словами, мирна конференція має "реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом". Сійярто вказав, що є важлива відмінність у підході до війни Угорщини та західноєвропейців, За його словами, другі "схильні вважати, що війна в Україні - це і їхня війна".
"Вони схильні вважати, що вони теж перебувають у стані війни з росією. Ми так не відчуваємо. Я маю на увазі, що росія не нападала на нас. Ми не в стані війни. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація. Але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського союзу. Генеральний секретар НАТО говорив дуже чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?", - задався питанням Сійярто.
Україна готує дипломатичні відповіді на спроби росії послабити Саміт миру - Зеленський29.05.24, 21:31 • 25503 перегляди