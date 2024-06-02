Після Саміту миру може з’явитися подібний до "Зернової ініціативи" результат, який відкриє шлях пунктам Формули миру – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський сподівається, що після мирного саміту результат, аналогічний "зерновій ініціативі", може відкрити шлях для реалізації пунктів формули миру. Але, за умови, що світова більшість погодиться зі спільними угодами і кроками.
Під час виступу на безпековому форумі в Сінгапурі, Володимир Зеленський зазначив, що хоча й деякі світові лідери досі не підтвердили свою участь у Саміті миру, понад сто країн заявили про присутність. Президент України сподівається, що світова більшість погодить домовленості і пункти Формули миру запрацюють, передає УНН.
Деталі
У неділю, 2 червня, в рамках щорічного форуму з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" відбувся виступ президента України Володимира Зеленського.
За словам голови української держави, він сподівається, що "після Саміту миру, коли світова більшість погодиться зі спільними домовленостями та кроками, відповідні сторони передадуть їх Росії, прагнучи досягти результату, подібного до "Зернової ініціативи".
Якщо ці базові речі будуть реалізовані, інші пункти Формули миру також запрацюють
Президент України також зауважив що розчарований, оскільки "деякі світові лідери досі не підтвердили свою участь у Саміті миру".
На жаль, є також спроби зірвати Саміт. Ми не хочемо вірити, що це є прагненням до монопольної влади у світі – позбавити світову спільноту можливості вирішувати питання війни й миру і залишити цю владу в руках одного-двох. Ми поважаємо Статут ООН, поважаємо кожну націю і ставимося до всіх однаково – тільки на цьому принципі можна убезпечити світ від війни
Він також заявив, що "понад сто країн та міжнародних організацій підтвердили свою участь у Саміті. На сьогодні".
На першому Саміті ми розглянемо три пункти Формули миру – ядерну безпеку, продовольчу безпеку, звільнення військовополонених і, звичайно, українських дітей, викрадених Росією.
Нагадаємо
Під час робочого візиту до Сінгапуру президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників США обговорив подальшу підтримку України.