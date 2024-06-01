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Зеленський у Сінгапурі обговорив ситуацію на фронті з делегацією Палати представників США

Зеленський у Сінгапурі обговорив ситуацію на фронті з делегацією Палати представників США

Київ • УНН

 • 46043 перегляди

Під час свого візиту до Сінгапуру президент Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників США, щоб обговорити подальшу військову допомогу, зміцнення протиповітряної оборони України та посилення санкційного тиску на Росію.

Під час робочого візиту до Сінгапуру президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників США обговорив подальшу підтримку України. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.

Деталі 

Поспілкувалися про ситуацію на передовій і напрями військової допомоги Україні, зокрема про посилення протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них. Окрема увага – посиленню санкційного тиску на рф

- розповів президент України. 

Зеленський прибув до Сінгапура01.06.24, 13:39 • 87598 переглядiв

Він наголосив на подяці США за вагому двопалатну й двопартійну підтримку з боку Конгресу, лідера Білого дому Джозефа Байдена та всього американського народу.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" провів зустріч з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

Володимир Омельченко

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