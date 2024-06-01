Зеленский в Сингапуре обсудил ситуацию на фронте с делегацией Палаты представителей США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  128820 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  126150 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  130156 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  131288 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  140682 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132061 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  233041 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112782 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  216352 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92118 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  218257 просмотра

Зеленский в Сингапуре обсудил ситуацию на фронте с делегацией Палаты представителей США

Во время своего визита в Сингапур президент Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей США, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь, укрепление противовоздушной обороны Украины и усиление санкционного давления на Россию.

Война •   •  4819 просмотра
Зеленский в Сингапуре обсудил ситуацию на фронте с делегацией Палаты представителей США

В воскресенье отключение света возможно днем и ночью - "Укрэнерго"

2 июня "Укрэнерго" ввело ограничения на потребление электроэнергии для домохозяйств и промышленных предприятий по всей Украине в связи с недавними ракетными ударами России по украинской энергетической инфраструктуре, с возможным ежечасным отключением электроэнергии в случае превышения установленных лимитов.

Экономика •   •  4688 просмотра
В воскресенье отключение света возможно днем и ночью - "Укрэнерго"

На фоне усиленной мобилизации в Украине начинает ощущаться дефицит рабочей силы – Bloomberg

Мобилизация стала одной из причин острой нехватки рабочих рук на предприятиях по всей Украине, что привело к снижению производительности труда и объема экономической деятельности.

Война •   •  6268 просмотра
На фоне усиленной мобилизации в Украине начинает ощущаться дефицит рабочей силы – Bloomberg

К 15-летию видеоигры: Netflix анонсировал мультсериал по мотивам Minecraft

Netflix анонсировал новый мультсериал, основанный на популярной видеоигре Minecraft, с оригинальной историей и новыми персонажами.

УНН Lite •   •  5640 просмотра
К 15-летию видеоигры: Netflix анонсировал мультсериал по мотивам Minecraft

Волошин прокомментировал ситуацию на Золочевском направлении

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", ситуация на Золочевском направлении пока спокойная.

Общество •   •  10321 просмотра
Волошин прокомментировал ситуацию на Золочевском направлении

В Черновцах гражданский ударил представителя ТЦК

1 июня военнообязанный ударил представителя торгового центра и воинской части в Черновцах, спровоцировав ответный удар и приведя к расследованию со стороны правоохранительных органов.

Общество •   •  10667 просмотра
В Черновцах гражданский ударил представителя ТЦК

В Украине начался сезон холеры: Минздрав подготовил рекомендации, как избежать болезни

Министерство здравоохранения Украины подготовило рекомендации по предотвращению холеры во время эпидемического сезона, которые предусматривают отказ от покупки продуктов питания у несанкционированных продавцов, отказ от купания в загрязненной воде и соблюдение личной гигиены.

Общество •   •  10324 просмотра
В Украине начался сезон холеры: Минздрав подготовил рекомендации, как избежать болезни

В Волчанске и на окраинах идут жесткие бои с оккупантами-Волошин

Украинские военные контролируют около 70% Волчанска в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Война •   •  13262 просмотра
В Волчанске и на окраинах идут жесткие бои с оккупантами-Волошин

Войска рф усиливают давление на Северском и Кураховском направлениях - Генштаб

Российские войска усилили атаки на Северском и Кураховском направлениях, сохраняя давление на Покровском направлении, при этом украинские войска успешно отбили многочисленные штурмовые операции и нанесли потери захватчикам.

Война •   •  12853 просмотра
Войска рф усиливают давление на Северском и Кураховском направлениях - Генштаб

Зеленский и президент Индонезии обсудили направления двустороннего сотрудничества

На полях ежегодного Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре президент Украины Владимир Зеленский встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.

политика •   •  12552 просмотра
Зеленский и президент Индонезии обсудили направления двустороннего сотрудничества