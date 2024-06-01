Зеленский в Сингапуре обсудил ситуацию на фронте с делегацией Палаты представителей США

Во время рабочего визита в Сингапур президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей США обсудил дальнейшую поддержку Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Пообщались о ситуации на передовой и направлениях военной помощи Украине, в частности об усилении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами к ним. Отдельное внимание-усилению санкционного давления на рф - рассказал президент Украины.

Зеленский прибыл в Сингапур

Он отметил благодарность США за весомую двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, лидера Белого дома Джозефа Байдена и всего американского народа.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" провел встречу с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.