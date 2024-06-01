Президент Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла". Он проведет ряд встреч, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и министром обороны США Ллойдом Остином, передает УНН.

Прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" – ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глобальная безопасность невозможна, когда крупнейшая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности – это задача Глобального саммита мира в Швейцарии.

Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона. В Сингапуре я выступлю на конференции и проведу ряд встреч, в том числе с Президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, Президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином, сингапурскими инвесторами - сообщил Зеленский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетит Азиатский саммит по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", который состоится в Сингапуре в эти выходные.

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