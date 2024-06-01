Зеленський прибув до Сінгапура
Київ • УНН
Президент Зеленський прибув до Сінгапуру для участі у конференції з питань безпеки в Азіатсько-тихоокеанському регіоні. Він проведе ряд зустрічей, обговорить відновлення миру в Україні, а також забезпечення глобальної продовольчої та ядерної безпеки.
Президент Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла". Він проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом та міністром оборони США Ллойдом Остіном, передає УНН.
Прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю
Він зазначив, що відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії.
Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону. У Сінгапурі я виступлю на конференції та проведу низку зустрічей, зокрема з Президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і Прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, Президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідає азіатський саміт з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", який відбудеться у Сінгапурі цими вихідними.
Атака рф на порт "Південний" завдала шкоди українським та сінгапурським портовим спорудам - Зеленський19.04.24, 19:13 • 26062 перегляди