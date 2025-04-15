Ллойд Остін

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22153 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 09:52 • 194086 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77042 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Новини по темi

Міністр оборони США візьме участь у "Рамштайні" онлайн - Politico

Піт Гегсет приєднається до зустрічі контактної групи з питань оборони України 11 квітня через телеконференцію. Зустріч відбудеться в Брюсселі під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Війна • 10 квітня, 09:25 • 12681 перегляди

Трамп заявив про затвердження оборонного бюджету США на близько $1 трлн

Адміністрація Трампа затвердила оборонний бюджет США близько 1 трильйона доларів. Міністр оборони зазначив, що це найбільший бюджет для військових.

Новини Світу • 8 квітня, 06:55 • 5499 перегляди

США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо

США не візьмуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Це викликає занепокоєння щодо зміни підходу США до військової підтримки Києва.

Війна • 2 квітня, 20:19 • 10858 перегляди

Ексміністри оборони просять Конгрес притягнути Трампа до відповідальності за звільнення командування Пентагону

П'ять колишніх міністрів оборони США закликали Конгрес розслідувати масові звільнення військового керівництва Трампом. Серед звільнених - глава Об'єднаного комітету начальників штабів та інші високопоставлені військові.

Новини Світу • 28 лютого, 15:04 • 28005 перегляди

путін готується оголосити про перемогу, попри реальний стан справ - Пентагон

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що путін має намір оголосити перемогу у війні проти України, незалежно від результатів. Хоробрість українців та підтримка союзників завадили путіну досягти його цілей.

Війна • 14 лютого, 18:22 • 51991 перегляди

Питання кордонів України є частиною дискусії - Гегсет

Міністр оборони США заявив, що кордони України залишаться предметом обговорення, а повернення до меж 2014 року малоймовірне. Він також не гарантує довгострокову присутність американських військ у Європі через глобальні виклики.

Війна • 14 лютого, 12:43 • 24277 перегляди

Глава Пентагону заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичним завданням

Піт Гегсет під час засідання "Рамштайн" заявив про нереалістичність повернення України до кордонів 2014 року. За його словами, така мета лише затягне війну.

Війна • 12 лютого, 14:23 • 105101 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: британський міністр оборони вперше очолив засідання

У Брюсселі розпочалось чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч вперше очолив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, також присутній новий глава Пентагону Піт Гегсет.

Війна • 12 лютого, 13:39 • 24483 перегляди

Новий міністр оборони США Піт Гегсет закликав НАТО бути смертоносною силою, а не дипломатичним клубом

Піт Гегсет прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та заявив про необхідність посилення Альянсу. Міністр оборони США візьме участь у засіданні "Рамштайн", яке вперше скликає Велика Британія.

Політика • 12 лютого, 09:53 • 33172 перегляди

У Збройних Силах України оновили програму базової військової підготовки

У навчальних центрах ЗСУ впроваджується нова редакція програми базової загальновійськової підготовки. Програма включає психологічну підготовку, "Кропиву", розширений курс медицини та нові стрілецькі вправи.

Суспільство • 10 лютого, 09:48 • 28018 перегляди

Пентагон оголосив плани Хегсета на зустріч "Рамштайн" щодо України

Піт Гегсет здійснить візит до Європи 10-17 лютого та візьме участь у зустрічі "Рамштайн". На засіданні він підтвердить прагнення США до дипломатичного завершення війни в Україні.

Політика • 8 лютого, 04:00 • 107404 перегляди

"Рамштайн" відбудеться 12 лютого. Головуватиме Британія, а не США - ЗМІ

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під керівництвом Великої Британії замість США. Це буде перша зустріч після того, як Ллойд Остін провів своє останнє засідання 9 січня.

Війна • 5 лютого, 13:58 • 124459 перегляди

Мінфін США попередив про наближення до стелі боргу в 36 трлн дол.: готує надзвичайні заходи

Джанет Єллен оголосила про початок спеціальних заходів для уникнення порушення стелі держборгу США. Мінфін призупинить інвестиції у пенсійні фонди та фонд медичного страхування держслужбовців.

Новини Світу • 18 січня, 11:41 • 44439 перегляди

Наступний "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі в лютому - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини повідомив про проведення наступної зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією. Майбутнє формату залежатиме від нової адміністрації США.

Війна • 14 січня, 19:31 • 82851 перегляди

Блінкен: адміністрація Байдена передасть Трампу сильні позиції щодо України

Держсекретар США заявив про передачу майбутній адміністрації Трампа найсильніших позицій у зовнішній політиці. США вже надали Україні $102 млрд, а союзники - $158 млрд допомоги.

Політика • 13 січня, 08:26 • 29127 перегляди

Остін запропонував план збільшення оборонного бюджету США до понад $1 трлн найближчими роками

Міністр оборони США Ллойд Остін рекомендує збільшити військові витрати на понад $50 млрд у 2026 фінансовому році. План передбачає зростання бюджету Пентагону до понад $1 трлн до 2028 року.

Новини Світу • 13 січня, 06:58 • 26814 перегляди

Керівник ЦПД розкрив неминучий сценарій майбутнього росії на найближчі 50 років

Андрій Коваленко прогнозує розділення росії на національні утворення з центральною московією. За його словами, це єдиний шанс на виживання для росіян, оскільки імперська модель більше не працює.

Війна • 12 січня, 15:31 • 53293 перегляди

Наступний "Рамштайн" може відбутися в лютому - Умєров

Міністр оборони України Умєров анонсував проведення наступного "Рамштайну" в лютому. Формат зустрічі може змінитися через зміну адміністрації США, але кілька європейських країн готові взяти співголовування.

Війна • 9 січня, 19:31 • 46162 перегляди

Це має бути рішення наступної адміністрації: Остін про майбутнє "Рамштайну"

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про важливість Контактної групи з оборони України, але відмовився коментувати її майбутнє після зміни адміністрації. На останньому засіданні "Рамштайн" США оголосили пакет допомоги у 500 млн доларів.

Війна • 9 січня, 18:29 • 34126 перегляди

Зеленський обговорив з главою Пентагону посилення української ППО

Президент України провів зустріч з міністром оборони США в рамках "Рамштайну". Обговорили посилення ППО, роль дронів у війні та новий пакет допомоги на 500 млн доларів.

Війна • 9 січня, 15:57 • 40709 перегляди

Польща анонсувала новий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підготовку нового пакету військової допомоги Україні. На засіданні "Рамштайн" також було затверджено 8 дорожніх карт для ЗСУ до 2027 року.

Війна • 9 січня, 15:29 • 25120 перегляди

США оголосили про новий пакет допомоги для України

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. За словами міністра оборони Ллойда Остіна, сума підтримки складе 500 мільйонів доларів.

Політика • 9 січня, 11:29 • 22976 перегляди

Якщо росія досягне своїх цілей в Україні, це дорого їй обійдеться - глава Пентагону

Ллойд Остін заявив, що досягнення цілей росії в Україні призведе до значних втрат для неї в майбутньому. Для утримання окупованих територій росії доведеться витратити величезні ресурси та залучити значні наземні сили.

Війна • 9 січня, 09:26 • 47772 перегляди

Умєров зустрівся з очільником Пентагону: обговорили "дорожню карту" військової допомоги Україні

Міністр оборони України обговорив з главою Пентагону "дорожню карту" військової допомоги на наступні роки. На засіданні "Рамштайну" затвердять вісім напрямків співпраці, очікується участь Зеленського.

Політика • 9 січня, 08:13 • 20740 перегляди

Україна отримала від країн "Рамштайну” понад 126 млрд доларів на оборону

США та союзники виділили Україні понад 126 млрд доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. На засіданні "Рамштайн" обговорять термінові потреби України в озброєнні.

Війна • 9 січня, 06:46 • 45154 перегляди

Остін прибув до Німеччини на останній "Рамштайн" під його керівництвом

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Німеччини на засідання контактної групи з питань оборони України. Очікується оголошення останнього пакету військової допомоги від адміністрації Байдена на 500 млн доларів.

Війна • 8 січня, 19:51 • 24958 перегляди

Фінальний пакет допомоги для України від адміністрації Байдена може бути на 500 млн доларів - ЗМІ

Адміністрація Байдена планує оголосити фінальний пакет військової допомоги Україні на суму близько 500 млн доларів. До завершення каденції Байдена Україна отримає 80-90% обіцяного обладнання.

Війна • 8 січня, 18:21 • 23308 перегляди

Голова Міноборони Польщі про "Рамштайн": можливо, це остання зустріч такого типу

Міністр оборони Польщі припускає, що завтрашня зустріч "Рамштайн" може бути останньою в поточному форматі. Наступного тижня відбудеться зустріч "великої п'ятірки" для обговорення змін після інавгурації Трампа.

Війна • 8 січня, 13:32 • 22178 перегляди

Генсек НАТО Рютте візьме участь у "Рамштайні"

Марк Рютте візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" 9 січня. Після цього він відвідає штаб-квартиру NSATU у Вісбадені та проведе пресконференцію.

Війна • 8 січня, 10:19 • 24534 перегляди

Остін вирушив на "Рамштайн" востаннє як очільник Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін прямує до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Це його остання поїздка на авіабазу Рамштайн на посаді глави Пентагону.

Війна • 8 січня, 07:50 • 24923 перегляди