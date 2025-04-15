Ллойд Остін

Піт Гегсет приєднається до зустрічі контактної групи з питань оборони України 11 квітня через телеконференцію. Зустріч відбудеться в Брюсселі під головуванням Великої Британії та Німеччини.
Адміністрація Трампа затвердила оборонний бюджет США близько 1 трильйона доларів. Міністр оборони зазначив, що це найбільший бюджет для військових.
США не візьмуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Це викликає занепокоєння щодо зміни підходу США до військової підтримки Києва.
П'ять колишніх міністрів оборони США закликали Конгрес розслідувати масові звільнення військового керівництва Трампом. Серед звільнених - глава Об'єднаного комітету начальників штабів та інші високопоставлені військові.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що путін має намір оголосити перемогу у війні проти України, незалежно від результатів. Хоробрість українців та підтримка союзників завадили путіну досягти його цілей.
Міністр оборони США заявив, що кордони України залишаться предметом обговорення, а повернення до меж 2014 року малоймовірне. Він також не гарантує довгострокову присутність американських військ у Європі через глобальні виклики.
Піт Гегсет під час засідання "Рамштайн" заявив про нереалістичність повернення України до кордонів 2014 року. За його словами, така мета лише затягне війну.
У Брюсселі розпочалось чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч вперше очолив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, також присутній новий глава Пентагону Піт Гегсет.
Піт Гегсет прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та заявив про необхідність посилення Альянсу. Міністр оборони США візьме участь у засіданні "Рамштайн", яке вперше скликає Велика Британія.
У навчальних центрах ЗСУ впроваджується нова редакція програми базової загальновійськової підготовки. Програма включає психологічну підготовку, "Кропиву", розширений курс медицини та нові стрілецькі вправи.
Піт Гегсет здійснить візит до Європи 10-17 лютого та візьме участь у зустрічі "Рамштайн". На засіданні він підтвердить прагнення США до дипломатичного завершення війни в Україні.
Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під керівництвом Великої Британії замість США. Це буде перша зустріч після того, як Ллойд Остін провів своє останнє засідання 9 січня.
Джанет Єллен оголосила про початок спеціальних заходів для уникнення порушення стелі держборгу США. Мінфін призупинить інвестиції у пенсійні фонди та фонд медичного страхування держслужбовців.
Міністр оборони Німеччини повідомив про проведення наступної зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією. Майбутнє формату залежатиме від нової адміністрації США.
Держсекретар США заявив про передачу майбутній адміністрації Трампа найсильніших позицій у зовнішній політиці. США вже надали Україні $102 млрд, а союзники - $158 млрд допомоги.
Міністр оборони США Ллойд Остін рекомендує збільшити військові витрати на понад $50 млрд у 2026 фінансовому році. План передбачає зростання бюджету Пентагону до понад $1 трлн до 2028 року.
Андрій Коваленко прогнозує розділення росії на національні утворення з центральною московією. За його словами, це єдиний шанс на виживання для росіян, оскільки імперська модель більше не працює.
Міністр оборони України Умєров анонсував проведення наступного "Рамштайну" в лютому. Формат зустрічі може змінитися через зміну адміністрації США, але кілька європейських країн готові взяти співголовування.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про важливість Контактної групи з оборони України, але відмовився коментувати її майбутнє після зміни адміністрації. На останньому засіданні "Рамштайн" США оголосили пакет допомоги у 500 млн доларів.
Президент України провів зустріч з міністром оборони США в рамках "Рамштайну". Обговорили посилення ППО, роль дронів у війні та новий пакет допомоги на 500 млн доларів.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підготовку нового пакету військової допомоги Україні. На засіданні "Рамштайн" також було затверджено 8 дорожніх карт для ЗСУ до 2027 року.
Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. За словами міністра оборони Ллойда Остіна, сума підтримки складе 500 мільйонів доларів.
Ллойд Остін заявив, що досягнення цілей росії в Україні призведе до значних втрат для неї в майбутньому. Для утримання окупованих територій росії доведеться витратити величезні ресурси та залучити значні наземні сили.
Міністр оборони України обговорив з главою Пентагону "дорожню карту" військової допомоги на наступні роки. На засіданні "Рамштайну" затвердять вісім напрямків співпраці, очікується участь Зеленського.
США та союзники виділили Україні понад 126 млрд доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. На засіданні "Рамштайн" обговорять термінові потреби України в озброєнні.
Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Німеччини на засідання контактної групи з питань оборони України. Очікується оголошення останнього пакету військової допомоги від адміністрації Байдена на 500 млн доларів.
Адміністрація Байдена планує оголосити фінальний пакет військової допомоги Україні на суму близько 500 млн доларів. До завершення каденції Байдена Україна отримає 80-90% обіцяного обладнання.
Міністр оборони Польщі припускає, що завтрашня зустріч "Рамштайн" може бути останньою в поточному форматі. Наступного тижня відбудеться зустріч "великої п'ятірки" для обговорення змін після інавгурації Трампа.
Марк Рютте візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" 9 січня. Після цього він відвідає штаб-квартиру NSATU у Вісбадені та проведе пресконференцію.
Міністр оборони США Ллойд Остін прямує до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Це його остання поїздка на авіабазу Рамштайн на посаді глави Пентагону.