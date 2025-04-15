Якщо росія досягне своїх цілей в Україні, це дорого їй обійдеться - глава Пентагону

Ллойд Остін заявив, що досягнення цілей росії в Україні призведе до значних втрат для неї в майбутньому. Для утримання окупованих територій росії доведеться витратити величезні ресурси та залучити значні наземні сили.