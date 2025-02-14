путін готується оголосити про перемогу, попри реальний стан справ - Пентагон

Російський диктатор володимир путін збирається оголосити перемогу у війні проти України, попри реальний стан справ. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу з польським колегою Владиславом Косіняк-Камишом, передає УНН.

Що стосується володимира путіна, то він підбадьорений, він збирається оголосити про перемогу, незважаючи ні на що. Цього можна очікувати незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які були поруч з ними, особливо на початку війни, стримала і перемогла володимира путіна і не дозволила йому досягти того, чого він хотів, а це була вся Україна, - сказав Гегсет.

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Міністр оборони США Піт Гегсет сказав, що кордони України в підсумку "виглядатимуть так, як виглядатимуть, і це є частиною обговорення".