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Питання кордонів України є частиною дискусії - Гегсет

Питання кордонів України є частиною дискусії - Гегсет

Київ • УНН

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Міністр оборони США заявив, що кордони України залишаться предметом обговорення, а повернення до меж 2014 року малоймовірне. Він також не гарантує довгострокову присутність американських військ у Європі через глобальні виклики.

Міністр оборони США Піт Гегсет сказав, що кордони України в підсумку "виглядатимуть так, як виглядатимуть, і це є частиною обговорення". Про це пише Sky News з посиланням на заяву Гегсета під час спільної пресконференції з польським колегою, передає УНН.

Моє завдання - внести реалізм у цю розмову,

- зазначив він.

За словами Гегсета, повернення до кордонів 2014 року як частина можливого переговорного врегулювання є малоймовірним, так само як і присутність військ США в Україні або членство України в НАТО в межах потенційної угоди.

На запитання, чи не заохотить володимира путіна можливість зберегти окуповані території, Гегсет відповів, що за умови посилення інвестицій та спроможностей НАТО цього не станеться.

Він також прокоментував майбутнє присутності американських військ у Європі. За словами міністра, США пишаються своєю військовою присутністю на континенті, проте не можуть гарантувати її безстроковість.

Нині в Європі дислоковано понад 100 тисяч американських військовослужбовців. Але не можна припускати, що це триватиме вічно. Америка має протистояти багатьом загрозам, зокрема з боку комуністичного Китаю,

- наголосив Гегсет.

Він додав, що Сполучені Штати цінують партнерство з європейськими союзниками, але зобов’язання щодо військової присутності можуть змінюватися залежно від глобальних викликів.

Нагадаємо

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет вже говорив, що повернення України до кордонів до 2014 року є завданням нереалістичним, а така ціль призведе лише до ще більшого затягування війни.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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