Вопрос границ Украины является частью дискуссии - Гегсет

Министр обороны США Пит Гегсет сказал, что границы Украины в итоге "будут выглядеть так, как будут выглядеть, и это является частью обсуждения". Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление Гегсета во время совместной пресс-конференции с польским коллегой, передает УНН.

Моя задача - внести реализм в этот разговор, - отметил он.



По словам Гегсета, возвращение к границам 2014 года как часть возможного переговорного урегулирования маловероятно, так же как и присутствие войск США в Украине или членство Украины в НАТО в рамках потенциального соглашения.

На вопрос, не поощрит ли Владимира Путина возможность сохранить оккупированные территории, Гегсет ответил, что при условии усиления инвестиций и возможностей НАТО этого не произойдет.

Он также прокомментировал будущее присутствия американских войск в Европе. По словам министра, США гордятся своим военным присутствием на континенте, однако не могут гарантировать его бессрочность.

Сейчас в Европе дислоцировано более 100 тысяч американских военнослужащих. Но нельзя предполагать, что это будет продолжаться вечно. Америка должна противостоять многим угрозам, в частности со стороны коммунистического Китая, - подчеркнул Хегсет.

Он добавил, что Соединенные Штаты ценят партнерство с европейскими союзниками, но обязательства по военному присутствию могут меняться в зависимости от глобальных вызовов.

Напомним

Ранее министр обороны США Пит Гегсет уже говорил, что возвращение Украины к границам до 2014 года является задачей нереалистичной, а такая цель приведет лишь к еще большему затягиванию войны.

