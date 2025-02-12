Глава Пентагону заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичним завданням

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів до 2014 року є завданням нереалістичним, а така ціль призведе лише до ще більшого затягування війни. Про це він заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, передає УНН.

Президент Трамп чітко заявив, що припинення війни і досягнення стабільного миру є топ-пріоритетом. Він має намір через дипломатів завершити цю війну посадивши і росію і Україну за стіл переговорів. Наше Міністерство оборони США буде допомагати в досягненні цієї мети. Ми можемо завершити цю жахливу війну і забезпечити тривалий мир, поєднавши сили нашого Альянсу з реалістичними оцінками поля бою. Ми так само, як і ви, хочемо забезпечити суверенітет і процвітання для України. Але ми маємо це розпочати, визнаючи, що повернення України до кордонів до 2014 року є завданням нереалістичним