Глава Пентагону заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичним завданням
Київ • УНН
Піт Гегсет під час засідання "Рамштайн" заявив про нереалістичність повернення України до кордонів 2014 року. За його словами, така мета лише затягне війну.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів до 2014 року є завданням нереалістичним, а така ціль призведе лише до ще більшого затягування війни. Про це він заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, передає УНН.
Президент Трамп чітко заявив, що припинення війни і досягнення стабільного миру є топ-пріоритетом. Він має намір через дипломатів завершити цю війну посадивши і росію і Україну за стіл переговорів. Наше Міністерство оборони США буде допомагати в досягненні цієї мети. Ми можемо завершити цю жахливу війну і забезпечити тривалий мир, поєднавши сили нашого Альянсу з реалістичними оцінками поля бою. Ми так само, як і ви, хочемо забезпечити суверенітет і процвітання для України. Але ми маємо це розпочати, визнаючи, що повернення України до кордонів до 2014 року є завданням нереалістичним
Він зазначив, що ціль повернути кордони 2014 року призведе лише до ще більшого затягування війни.
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