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15 березня, 19:03 • 129475 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 151617 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141484 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Новий міністр оборони США Піт Гегсет закликав НАТО бути смертоносною силою, а не дипломатичним клубом

Новий міністр оборони США Піт Гегсет закликав НАТО бути смертоносною силою, а не дипломатичним клубом

Київ • УНН

 • 33133 перегляди

Піт Гегсет прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та заявив про необхідність посилення Альянсу. Міністр оборони США візьме участь у засіданні "Рамштайн", яке вперше скликає Велика Британія.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет прибув в штаб квартиру НАТО у Брюсселі. Посадовець оголосив, як він бачить майбутню роль Альянсу.

Передає УНН із посиланням на сторінку Гегсета у мережі Х.

Наше зобов'язання чітке: НАТО має бути сильнішою, більш смертоносною силою, а не дипломатичним клубом. Час членам Альянсу відповісти на виклик часу.

- повідомив у мережі Х новий глава Пентагону.

Піт Гегсет 12 лютого, прибув до штаб-квартири НАТО у Бельгії.  

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Нагадаємо

УНН передавав, що міністр оборони США Піт Гегсет відвідає засідання "Рамштайн" та НАТО у Брюсселі, але заяв щодо нової зброї для України не очікується. Варто відзначити, що це вперше зустріч "Рамштайн" скликає не США, а Велика Британія.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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