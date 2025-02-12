Новий міністр оборони США Піт Гегсет закликав НАТО бути смертоносною силою, а не дипломатичним клубом
Київ • УНН
Піт Гегсет прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та заявив про необхідність посилення Альянсу. Міністр оборони США візьме участь у засіданні "Рамштайн", яке вперше скликає Велика Британія.
Новий міністр оборони США Піт Гегсет прибув в штаб квартиру НАТО у Брюсселі. Посадовець оголосив, як він бачить майбутню роль Альянсу.
Передає УНН із посиланням на сторінку Гегсета у мережі Х.
Наше зобов'язання чітке: НАТО має бути сильнішою, більш смертоносною силою, а не дипломатичним клубом. Час членам Альянсу відповісти на виклик часу.
Піт Гегсет 12 лютого, прибув до штаб-квартири НАТО у Бельгії.
Нагадаємо
УНН передавав, що міністр оборони США Піт Гегсет відвідає засідання "Рамштайн" та НАТО у Брюсселі, але заяв щодо нової зброї для України не очікується. Варто відзначити, що це вперше зустріч "Рамштайн" скликає не США, а Велика Британія.